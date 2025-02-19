У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 15 українських дітей, які перебували в окупації.

Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

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15 українських дітей врятували з окупації – історії повернення

Серед врятованих – родина, де мати відмовилася отримувати російські документи, через що їй погрожували відібрати дітей та змушували віддати їх до російської школи.

Троє 17-річних хлопців втекли після того, як їм вручили повістки до армії РФ.

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Одного з них окупанти викрали і силоміць доставили у військкомат.

Маленький хлопчик у дитсадку зазнавав жорстокого булінгу лише за те, що він українець, а немовляті, народженому під час війни, майже півтора року росіяни відмовляли у медичному догляді, бо мати наполягала на українському свідоцтві.

Ще двоє дітей, які втратили матір, були поміщені до російського притулку, де їм шукали названих батьків серед громадян Росії.

Повернення українців із Росії та ТОТ України − що треба знати

15 лютого з тимчасово окупованих територій в Україну повернули ще вісьмох дітей.

13 лютого Україна повернула з російської окупації ще двох дітей − 14-річну дівчинку та 17-річного хлопця.

4 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути дванадцять дітей.

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28 січня вдалося повернути п’ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років.

7 січня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути трьох дітей − 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

А 9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії вже понад 1000 дітей.