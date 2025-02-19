Президенту Володимиру Зеленському станом на першу половину лютого 2025 року довіряють 57% українців.

Про це свідчать дані опитування, проведеного 4-9 лютого Київським міжнародним інститутом соціології.

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КМІС: Зеленському довіряють 57% українців - що відомо

Згідно з опитуванням, не довіряють Зеленському 37%. Баланс довіри-недовіри становить +20%.

Показники довіри трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли Президенту довіряли 52% респондентів.

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У всіх регіонах України ситуація є досить подібною і баланс довіри-недовіри є позитивним.

Україна перебуває у складній ситуації через зовнішні обставини та відносини із союзниками. Одним із питань, що викликають дискусію, є легітимність Президента, що активно обговорюється в ЗМІ та може бути використано у “мирних планах”.

Проте, українське суспільство в своїй більшості вважає, що вибори слід проводити після війни, зосереджуючись на зміцненні обороноздатності. Важливим фактором також є рівень довіри до Президента.

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Опитування проводилося за допомогою телефонних дзвінків (CATI) на основі випадково обраних номерів мобільних телефонів.

Участь у ньому взяли 1000 громадян України віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території, підконтрольній українському уряду.

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Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

У КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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Трамп неоднозначно висловився щодо рівня підтримки Зеленського

Президент США висловив підтримку необхідності проведення виборів в Україні та зробив заяву щодо рівня підтримки чинного президента України.

Трамп заявив, що рейтинг Зеленського серед населення України “становить лише 4%”

“Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також”, – наголосив очільник Штатів.

Зеленський прокоментував свій рейтинг довіри

Під час пресконференції Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа щодо 4% довіри.

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“Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде”.

Він додав, що такі дані це російська провокація.

“Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, президент Трамп, з великою повагою ставимося до нього як лідера народу, який ми дуже поважаємо, живе в дезінформаційному просторі”, - заявив Зеленський.

Рівень довіри до президента знижується: Зеленському довіряють 52% українців

Станом на грудень 2024 року 52% опитаних висловили довіру президенту України Володимиру Зеленському, 39% – недовіру, а решта не визначилися.

Попри те, що за рік показники довіри погіршилися, баланс довіри-недовіри лишається позитивним — +13%.

Наприкінці 2023 року 77% українців довіряли президенту, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року — до 59%.