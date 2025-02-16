Російські дрони пошкодили теплоелектростанцію у Миколаєві.

Про наслідки нічної атаки на місто розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Через обстріл Миколаєва пошкоджена ТЕС

Без теплопостачання залишилося 46 тисяч абонентів.

«Вночі російські терористи прицільно атакували критичну інфраструктуру Миколаєва. БПЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу», - написав Шмигаль.

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Глава Уряду запевнив, що відповідні служби роблять все можливе, аби якомога швидше повернути тепло в оселі містян, школи та лікарні.

У місті розгорнули 67 пунктів незламності. У закладах охорони здоров’я підключають модульні котельні.

Масована атака на Миколаїв

Російські війська масовано обстріляли Миколаїв цієї ночі.

Більше по темі Росіяни масовано обстріляли Миколаїв Пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Постраждав чоловік.

Обласна влада повідомила, що внаслідок атаки пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

Понівечено пʼять багатоквартирних будинків. Зачепило магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Поранений чоловік. Його госпіталізували.

Загалом окупанти запустили по Україні 143 дрони. Наша ППО збила 95 з них. 46 - локаційно втрачені.

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Крім Миколаєва, є пошкодження на Сумщині та Київщині.

По Одещині ворог вдарив двома балістичними ракетами.