Президент України Володимир Зеленський 19 лютого провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. Про це повідомив сам Зеленський.

Зеленський і Рютте обговорили координацію зусиль із партнерами

“Обговорили також наші майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки. Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки”, − пояснив український лідер.

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Зеленський поінформував генсека НАТО про поробиці зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де обговорювалася роль Анкари в наданні гарантій безпеки Україні.

За словами Президента, для цього процесу необхідна міжнародна підтримка, зокрема від Великої Британії, Туреччини та США.

Рютте розповів про розмову зі спецпосланцем президента США Дональда Трамп з питань України та Росії Кітом Келлоггом.

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“Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною”, — додав президент.

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Росія не може бути гарантом безпеки, Україні потрібно більше ракет: що сказав Зеленський на пресконференції

Володимир Зеленський повідомляв, що Україна витратила $320 млрд на ведення війни з РФ.

З цієї суми $200 млрд було іноземною військовою допомогою, зокрема, США надали $67 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Президент подякував США за надану допомогу, але дав зрозуміти, що інформація про те, що США надали Україні 90% усього об’єму допомоги, не відповідає дійсності.

За словами Зеленського, Україна не хоче ніяких гарантій безпеки від Росії, гарантії безпеки залежать від партнерів з НАТО.

Наразі внутрішнє виробництво покриває 30% потреб української армії, цього недостатньо, але більше, ніж в будь-якій окремо взятій країні Європи.

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Президент України також повідомив про нестачу ракет для систем протиповітряної оборони і заявив про бажання отримати ліцензію на власне виробництво ракет для американських систем “Петріот”.