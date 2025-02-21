У 2024 році Україна підписала 28 договорів з міжнародними партнерами щодо відновлення та реконструкції країни на загальну суму $31,8 мільярда.

Про це повідомило міністерство фінансів України.

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Звіт RDNA4: нова оцінка збитків та потреб України у відновленні

“У 2024 році було укладено 28 угод на загальну суму 31,8 млрд доларів США, з яких грантів - 22,9 млрд доларів США. Мільйони українців отримали підтримку завдяки співпраці України зі Світовим банком”, - ідеться у повідомленні.

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У межах проєкту PEACE in Ukraine передбачено 26,3 мільярда доларів США на виплату соціальної допомоги та заробітної плати працівникам медичної, освітньої та державної сфер.

За проєктом ARISE майже 230 мільйонів доларів США було спрямовано на підтримку сільськогосподарських виробників, що сприяло підтримці понад 50 тисяч фермерських господарств та забезпечило доступне фінансування для 10 тисяч фермерів.

Окрім того, проєкт HOPE надав компенсації 82 944 сім’ям за ремонт пошкоджених житлових будинків, тоді як за проєктом Re-PoWER було укладено контрактів на 47 мільйонів доларів США на постачання теплоенергетичного обладнання для Харкова.

Міністерство наголошує, що найближчим часом партнери оприлюднять звіт “Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення України” (RDNA4).

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Цей звіт буде аналітичною базою для подальшої підтримки ефективного відновлення країни.

Скільки коштів Світовий банк надав від початку повномасштабної війни

З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США.

Світовий банк надав Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу.

У межах нової програми “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво” (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів.

1 листопада Світовий банк почав втілювати в Україні нову програму розвитку приватного сектору на 593 млн доларів.