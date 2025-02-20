У Фінляндії партія “Національна коаліційна партія” негайно виключила зі свого регіонального виборчого списку в провінції Сатакунта кандидатку Йоханну Тур’я після того, як вона заявила, що Україна є “частиною Росії“.

Очільник регіонального осередку партії Антті Ахонен підтвердив цю інформацію виданню Yle.

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Фінська політикиня назвала Україну частиною Росії

“Причина зняття кандидата [з виборів – ред.] – відсутність довіри”, – пояснив рішення Ахонен.

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Він також повідомив, що Тур’я є кандидаткою на муніципальних виборах у місті Порі, і додав, що місцеве партійне відділення, ймовірно, ухвалить аналогічне рішення про її виключення.

За словами Ахонена, Тур’я сама виявила бажання балотуватися від партії, і попередня перевірка не виявила жодних проблем. “Ми намагалися зв’язатися з Тур’єю, щоб вона пояснила свої коментарі. Однак вона нам не відповіла”, – розповів він.

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Ахонен підкреслив, що партія чітко і незмінно підтримує Україну в її оборонній боротьбі.

Напередодні фінське видання Iltalehti звернуло увагу на публікацію Тур’ї у Facebook від 17 лютого, де вона стверджувала, що кордони України “ніколи офіційно не були підтверджені, а сама країна завжди була частиною РФ”.

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Фінляндія надала Україні пакет військової допомоги на майже €200 млн

У січні президент країни Александер Стубб підтримав пропозицію уряду про надання Україні чергової допомоги.

За попередніми оцінками, вартість заміни обладнання, яке було передано в межах цієї партії, складе для Фінляндії близько 198 мільйонів євро.

З міркувань безпеки та для забезпечення успішного доставлення допомоги, Міністерство оборони не розголосило деталей щодо вмісту пакета, способу та термінів його передачі.

Фінляндія під час головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) буде відстоювати непорушність кордонів усіх держав, зокрема України, спираючись на фундаментальні принципи Гельсінської угоди.

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