Адміністрація президента США Дональда Трампа представила Україні покращений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію. Про це повідомляє Axios з посиланням на українських та американських чиновників, а також три обізнані джерела. За їхніми словами, оновлений варіант угоди має більше шансів на ухвалення.

Оновлення угоди про видобуток корисних копалин від США може пришвидшити її підписання

Початкова пропозиція передбачала, що США отримають 50% українських запасів рідкісноземельних мінералів в обмін на підтримку у конфлікті з Росією. Однак Зеленський відхилив її через відсутність достатніх гарантій безпеки для України. В оновленому проєкті угоди враховано українське законодавство та внесено суттєві покращення. 

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“У останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству”, - зазначило джерело.

 

Кілька помічників Зеленського рекомендували підписати документ, щоб уникнути напруженості з Трампом і забезпечити подальшу підтримку США. Одне з джерел зазначило, що новий проєкт значно покращений і відповідає українському законодавству.

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Радник з національної безпеки США Майк Волц закликав Зеленського повернутися до переговорів щодо угоди про корисні копалини, наголосивши на важливості досягнення домовленості. Деталі оновленого проєкту угоди поки не розголошуються.

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