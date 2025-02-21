Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлогг заявив, що його переговори з Президентом України Володимиром Зеленським були “широкими і позитивними”.
Про це він написав у соцмережі Х.
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Зустріч Келлогга та Зеленського - подробиці
«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським», - сказав спецпредставник США.
Келлогг назвав Зеленського відважним лідером воюючої країни, а членів його команди з національної безпеки «талановитою».
Президент Володимир Зеленський обговорив з Келлогом дієві гарантії безпеки та повернення полонених; також Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату у становленні миру.
A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1— Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025
До Києва прибув спецпредставник Трампа у питаннях України
19 лютого до Києва з візитом прибув спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлогг.
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На вокзалі Келлогга зустріла Пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Спецпосланець президента Штатів наголосив, що США розуміють необхідність гарантій безпеки.
Раніше президент США заявляв, що поговорить із президентом України цього тижня, а його спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келлогг незабаром відвідає Київ.
Сам Келлогг раніше наголошував, що Україна має бути готова провести вибори під час війни.