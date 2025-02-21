Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлогг заявив, що його переговори з Президентом України Володимиром Зеленським були “широкими і позитивними”.

Про це він написав у соцмережі Х.

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Зустріч Келлогга та Зеленського - подробиці

«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським», - сказав спецпредставник США.

Келлогг назвав Зеленського відважним лідером воюючої країни, а членів його команди з національної безпеки «талановитою».

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Президент Володимир Зеленський обговорив з Келлогом дієві гарантії безпеки та повернення полонених; також Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату у становленні миру.