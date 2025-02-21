Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлогг заявив, що його переговори з Президентом України Володимиром Зеленським були “широкими і позитивними”.

Про це він написав у соцмережі Х.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зустріч Келлогга та Зеленського - подробиці

«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським», - сказав спецпредставник США.

Келлогг назвав Зеленського відважним лідером воюючої країни, а членів його команди з національної безпеки «талановитою».

Advertisement

Президент Володимир Зеленський обговорив з Келлогом дієві гарантії безпеки та повернення полонених; також Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату у становленні миру.

До Києва прибув спецпредставник Трампа у питаннях України

19 лютого до Києва з візитом прибув спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлогг.

Вибори в Україні. Навіщо вони Трампу, Путіну, і що робитимуть партії
Більше по темі

Вибори в Україні. Навіщо вони Трампу, Путіну, і що робитимуть партії

Kyiv Post аналізує можливості виборів в Україні та причини загострення цього питання на міжнародній арені для Путіна та Трампа

На вокзалі Келлогга зустріла Пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Спецпосланець президента Штатів наголосив, що США розуміють необхідність гарантій безпеки. 

Раніше президент США заявляв, що поговорить із президентом України цього тижня, а його спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келлогг незабаром відвідає Київ. 

Advertisement

Сам Келлогг раніше наголошував, що Україна має бути готова провести вибори під час війни. 

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Зеленський
«Там діти гинуть в окопах, а він займається таким» – Маск звинуватив Зеленського в хабарництві, марнославстві й деспотизмі США
«Там діти гинуть в окопах, а він займається таким» – Маск звинуватив Зеленського в хабарництві, марнославстві й деспотизмі
Київ Пост
8г тому
Після заяв Трампа ЄС заявив, що «Україна - це демократія, а Росія Путіна - ні» Зеленський
Після заяв Трампа ЄС заявив, що «Україна - це демократія, а Росія Путіна - ні»
За матеріалами AFP
1д тому
США можуть запропонувати Україні укласти спрощену угоду щодо корисних копалин США
США можуть запропонувати Україні укласти спрощену угоду щодо корисних копалин
Київ Пост
1д тому
Удар у спину від «своїх людей» Путіна у Вашингтоні ВІД РЕДАКЦІЇЇ Путін
Удар у спину від «своїх людей» Путіна у Вашингтоні
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Трамп дав Європі три тижні на те, щоб погодитись на капітуляцію України США
Трамп дав Європі три тижні на те, щоб погодитись на капітуляцію України
Юлія Струк
2г тому
Чому угода з США про використання природних ресурсів вигідна Україні ЕКСКЛЮЗИВ США
ПОГЛЯД: Чому угода з США про використання природних ресурсів вигідна Україні
Курт Волкер
2г тому
Вибори в Україні. Навіщо вони Трампу, Путіну, і що робитимуть партії ЕКСКЛЮЗИВ Путін
Вибори в Україні. Навіщо вони Трампу, Путіну, і що робитимуть партії
Сергій Костеж
3г тому
€250 млрд на рік знадобиться Європі для самостійного захисту від Росії США
€250 млрд на рік знадобиться Європі для самостійного захисту від Росії
Київ Пост
5г тому
" Попередній В Україну повернули дівчину, яка понад 10 років провела в російській окупації
Далі » Росія може “спрямувати” $300 млрд заморожених активів на відбудову України у межах мирної угоди