Команди України та Сполучених Штатів Америки працюють над проєктом угоди.
Про це сказав президент Володимир Зеленський.
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Угода між Україною та США: що відомо
Глава держави сподівається на «справедливий результат» під час підготовки угоди між Україною та США.
«Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне - деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат - на справедливий результат», - сказав президент.
Володимир Зеленський переконаний, Європа повинна робити значно більше для досягнення реального миру. Він вважає, що це можливо.
«У нас із партнерами в Європі є чіткі пропозиції, і ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою», - зауважив глава держави.
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Угода про рідкісноземельні метали
Axios пише, що Адміністрація президента США представила Україні покращений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин після того, як Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію. За даними видання, оновлений варіант угоди має більше шансів на ухвалення.
Початкова пропозиція передбачала, що США отримають 50% українських запасів рідкісноземельних мінералів в обмін на підтримку у конфлікті з Росією. Однак, Зеленський відхилив її через відсутність достатніх гарантій безпеки для України. В оновленому проєкті угоди враховано українське законодавство та внесено суттєві покращення.
Президент України Володимир Зеленський до цього заявив, що Київ зацікавлений в угоді зі США про спільне використання природних ресурсів. Але лише після внесення необхідних змін для забезпечення її інтересів.