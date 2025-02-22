Команди України та Сполучених Штатів Америки працюють над проєктом угоди. 

Про це сказав президент Володимир Зеленський

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Угода між Україною та США: що відомо 

Глава держави сподівається на «справедливий результат» під час підготовки угоди між Україною та США.

«Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне - деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат - на справедливий результат», - сказав президент.

Advertisement

Володимир Зеленський переконаний, Європа повинна робити значно більше для досягнення реального миру. Він вважає, що це можливо. 

«У нас із партнерами в Європі є чіткі пропозиції, і ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою», - зауважив глава держави. 

США пропонуватимуть Генасамблеї ООН власний проєкт резолюції щодо річниці російської війни
Більше по темі

США пропонуватимуть Генасамблеї ООН власний проєкт резолюції щодо річниці російської війни

США в ООН запропонували свій проєкт резолюції Генасамблеї до третьої річниці російського вторгнення, який суттєво відрізняється від варіанта, підтриманого більш як пів сотнею країн.

Угода про рідкісноземельні метали

Axios пише, що Адміністрація президента США представила Україні покращений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин після того, як Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію. За даними видання, оновлений варіант угоди має більше шансів на ухвалення.

Advertisement

Початкова пропозиція передбачала, що США отримають 50% українських запасів рідкісноземельних мінералів в обмін на підтримку у конфлікті з Росією. Однак, Зеленський відхилив її через відсутність достатніх гарантій безпеки для України. В оновленому проєкті угоди враховано українське законодавство та внесено суттєві покращення. 

Президент України Володимир Зеленський до цього заявив, що Київ зацікавлений в угоді зі США про спільне використання природних ресурсів. Але лише після внесення необхідних змін для забезпечення її інтересів.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про США
Трамп дав Європі три тижні на те, щоб погодитись на капітуляцію України США
Трамп дав Європі три тижні на те, щоб погодитись на капітуляцію України
Юлія Струк
20г тому
Чому угода з США про використання природних ресурсів вигідна Україні ЕКСКЛЮЗИВ США
ПОГЛЯД: Чому угода з США про використання природних ресурсів вигідна Україні
Курт Волкер
20г тому
Вибори в Україні. Навіщо вони Трампу, Путіну, і що робитимуть партії ЕКСКЛЮЗИВ Путін
Вибори в Україні. Навіщо вони Трампу, Путіну, і що робитимуть партії
Сергій Костеж
21г тому
€250 млрд на рік знадобиться Європі для самостійного захисту від Росії США
€250 млрд на рік знадобиться Європі для самостійного захисту від Росії
Київ Пост
23г тому
Читати далі
Знущання неліберальних зрадників Заходу: що може зробити Європа? США
ПОГЛЯД: Знущання неліберальних зрадників Заходу: що може зробити Європа?
Джуліано Феррара
1г тому
США можуть відключити Україну від Starlink через угоду про корисні копалини, - Reuters США
США можуть відключити Україну від Starlink через угоду про корисні копалини, - Reuters
Київ Пост
1г тому
США пропонуватимуть Генасамблеї ООН власний проєкт резолюції щодо річниці російської війни Росія
США пропонуватимуть Генасамблеї ООН власний проєкт резолюції щодо річниці російської війни
За матеріалами Укрінформ
2г тому
Келлогг заявив, що провів позитивні дискусії із Зеленським США
Келлогг заявив, що провів позитивні дискусії із Зеленським
Київ Пост
18г тому
" Попередній Росія може “спрямувати” $300 млрд заморожених активів на відбудову України у межах мирної угоди
Далі » На Київщині через атаку дронів загинув залізничник