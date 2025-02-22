Команди України та Сполучених Штатів Америки працюють над проєктом угоди.

Про це сказав президент Володимир Зеленський.

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Угода між Україною та США: що відомо

Глава держави сподівається на «справедливий результат» під час підготовки угоди між Україною та США.

«Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне - деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат - на справедливий результат», - сказав президент.

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Володимир Зеленський переконаний, Європа повинна робити значно більше для досягнення реального миру. Він вважає, що це можливо.

«У нас із партнерами в Європі є чіткі пропозиції, і ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою», - зауважив глава держави.