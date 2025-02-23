У ніч на неділю, 23 лютого, росіяни масовано атакували Київ дронами

У кількох районах міста виникли пожежі. 

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Атака на Київ

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки у Голосіївському районі загорівся одноповерховий приватний будинок. Пожежу на площі 100 кв. метрів ліквідували. 

У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Вогонь загасили підручними засобами. 

В іншому місці горів одноповерховий будинок. Полум’я поширилося на сусідню будівлю. 

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Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС.

У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі. 

У КМДА повідомляли, що уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. 

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Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

«Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає», - писав міський голова Віталій Кличко. 

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС.
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС.
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС.
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС.

Обстріли Київщини

Напередодні на Київщині через атаку дронів загинув залізничник.

У Бориспільському районі пошкоджене складське приміщення, будинок та навчальний заклад.

Також зачепило автомобілі. Серед них - автівка патрульної поліції Бориспільського управління. 

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​​«Внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі», - повідомили в Укрзалізниці. 

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