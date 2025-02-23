У ніч на неділю, 23 лютого, росіяни масовано атакували Київ дронами.
У кількох районах міста виникли пожежі.
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Атака на Київ
За даними ДСНС, внаслідок російської атаки у Голосіївському районі загорівся одноповерховий приватний будинок. Пожежу на площі 100 кв. метрів ліквідували.
У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Вогонь загасили підручними засобами.
В іншому місці горів одноповерховий будинок. Полум’я поширилося на сусідню будівлю.
У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі.
У КМДА повідомляли, що уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка.
Дрони СБУ знеструмили нафтоперекачувальну станцію в Краснодарському краї, - джерела
«Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає», - писав міський голова Віталій Кличко.
Обстріли Київщини
Напередодні на Київщині через атаку дронів загинув залізничник.
У Бориспільському районі пошкоджене складське приміщення, будинок та навчальний заклад.
Також зачепило автомобілі. Серед них - автівка патрульної поліції Бориспільського управління.
«Внаслідок падіння БПЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі», - повідомили в Укрзалізниці.