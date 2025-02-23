Російські спецслужби готували замахи на керівника ГУР Кирила Буданова та очільника СБУ Василя Малюка.

Про це повідомив сам голова Служби безпеки України на форумі «Україна. Рік 2025».

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Замах на Буданова: що відомо

За словами Василя Малюка, росіяни намагалися вбити керівника ГУР Буданова на минулий Великдень перед інавгурацією Путіна.

«У переддень інавгурації “путлєра”, на Великдень, вони хотіли організувати в тому числі замах на генерала Буданова. І керували цим всім з Лубянки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці Управління державної охорони. Тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб, але ворог свого часу проник і зумів їх завербувати», - сказав Малюк.

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Кирило Буданов і Рутем Умєров на форумі. Фото: Катерина Захарченко, Kyiv Post.

Більше по темі СБУ попереджає про активізацію інформаційних диверсій РФ в Україні Для реалізації провокацій російські спецслужби використовують всі доступні ресурси своїх ботоферм.

За словами очільника СБУ, агентів затримали на стадії завершеного замаху цього злочину.

Малюк наголосив, що це був «повний провал» російських спецслужб.

«Путін після цього знімає очільника на той час 5-ї служби ФСБ РФ генерал-лейтенанта Бєсєду, свого найближчого друга. І у нас в матеріалах в скарбничці доказів, офіційно, під ухвалу суду, задокументовані куратори України від ФСБ - Пєрлін і весь його відділ, які прямо ставили задачі, платили за це гроші. Але гроші вони в дійсності платили нам під контроль за вчинення злочину. І ми це все зібрали», - розповів Малюк.

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РФ планувала підірвати гіпермаркет у Києві

Малюк додав, росіяни хотіли помститися за свій провал. І для цього запланували теракт в одному з будівельних гіпермаркетів у Києві.

«Коли в час пік, після шостої вечора там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходилися легкозаймисті вироби. Слава Богу, завдяки всім методам, ми задокументували на випередження», - розповів Малюк.

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Василь Малюк розповів, що від початку повномасштабної війни співробітники СБУ виявили 102 агентурних мережі росіян. Серед них були й ті, які планували замахи на президента Володимира Зеленського.