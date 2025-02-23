Половина боєприпасів, які РФ використовує у війні проти України, північнокорейські.
Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на форумі «Україна. Рік 2025»
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Співпраця Росії і КНДР
За словами очільника ГУР, росіяни нарощують виробництво боєприпасів. Зокрема, за рахунок співпраці з Північною Кореєю.
«Не можна у цьому аспекті не сказати про їх стратегічного союзника КНДР, яка на 50% задовольняє всі витрати фронту у боєприпасах. 50% боєприпасів - це корейські боєприпаси», - сказав він.
Кирило Буданов додав, що КНДР розпочала масштабне постачання до Росії 170-мм самохідних гаубиць і 240-мм реактивних систем залпового вогню.
Також він нагадав про допомогу КНДР своїми солдатами.
«Всім відомий факт використання корейських військових у Курській області. Це факт. Корея бере активну участь у війні проти нас», - підсумував він.
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РФ усвідомила, що вторгнення у 2022 році було помилкою, - Буданов
Кирило Буданов також заявив, що російська влада усвідомила свою помилку, коли розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.
«Я хотів би вам озвучити цікаву річ. Вперше, майже під треті роковини, вище керівництво РФ усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді, у 2022 році», - сказав Буданов.
За його словами, перед наступом керівництво РФ мало неправдиві дані.
«Це провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які, своєю чергою, базувалися на даних агентури, яка працювала тут, в Україні. По факту, просто списувалися величезні кошти на це», - заявив Буданов.
Він додав, що російські аналітики робили хибні висновки, базуючись на неправдивих даних.
«Які і призвели до того, що спочатку Російська Федерація, розпочинаючи “спеціальну воєнну операцію”, насправді мріяла за так званий термін 3+10, за три доби зайти в Київ і не пізніше, ніж на десяту добу після цього подавити очагові якісь точки спротиву, якщо б вони були. Зрештою, це все вилилося у повномасштабну війну», - зазначив Кирило Буданов.