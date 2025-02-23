У Міністерстві оборони повідомили про тимчасові технічні труднощі у Резерв+.
Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.
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У Резерв+ технічні труднощі
У відомстві попередили, що через нестабільний доступ Резерв+ до реєстрів, можуть виникнути проблеми з оновленням документів через застосунок.
При цьому у Міноборони нагадали, що усі раніше видані документи залишаються дійсними.
Українцям порадили зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні.
Наразі технічна команда працює над відновленням стабільної роботи застосунку.
Збої у роботі Резерв+
Це не перший збій у роботі застосунку цього місяця.
8 лютого користувачі почали скаржитися, що не можуть зайти у додаток.
При спробі увійти у Резерв+, система повідомляла про технічну проблему.
У застосунку «Резерв+» стався збій
У Міноборони тоді пояснили - збій був пов’язаний з навантаженням на BankID.
У відомстві дали поради як діяти у випадку недоступності Резерв+:
- якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі
- якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот
- якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.