У Міністерстві оборони повідомили про тимчасові технічні труднощі у Резерв+. 

Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.

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У Резерв+ технічні труднощі

У відомстві попередили, що через нестабільний доступ Резерв+ до реєстрів, можуть виникнути проблеми з оновленням документів через застосунок. 

При цьому у Міноборони нагадали, що усі раніше видані документи залишаються дійсними. 

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Українцям порадили зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні.

Наразі технічна команда працює над відновленням стабільної роботи застосунку.

Збої у роботі Резерв+

Це не перший збій у роботі застосунку цього місяця.  

8 лютого користувачі почали скаржитися, що не можуть зайти у додаток. 

При спробі увійти у Резерв+, система повідомляла про технічну проблему. 

У застосунку «Резерв+» стався збій
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У застосунку «Резерв+» стався збій

Користувачі скаржаться на проблеми з входом та завантаженням.

У Міноборони тоді пояснили - збій був пов’язаний з навантаженням на BankID.

У відомстві дали поради як діяти у випадку недоступності Резерв+: 

  • якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі
  • якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот
  • якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.
Київ Пост
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