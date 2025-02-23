У Міністерстві оборони повідомили про тимчасові технічні труднощі у Резерв+.

Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.

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У Резерв+ технічні труднощі

У відомстві попередили, що через нестабільний доступ Резерв+ до реєстрів, можуть виникнути проблеми з оновленням документів через застосунок.

При цьому у Міноборони нагадали, що усі раніше видані документи залишаються дійсними.

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Українцям порадили зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні.

Наразі технічна команда працює над відновленням стабільної роботи застосунку.

Збої у роботі Резерв+

Це не перший збій у роботі застосунку цього місяця.

8 лютого користувачі почали скаржитися, що не можуть зайти у додаток.

При спробі увійти у Резерв+, система повідомляла про технічну проблему.

Більше по темі У застосунку «Резерв+» стався збій Користувачі скаржаться на проблеми з входом та завантаженням.

У Міноборони тоді пояснили - збій був пов’язаний з навантаженням на BankID.

У відомстві дали поради як діяти у випадку недоступності Резерв+: