Станом на 24 лютого за попередню добу зафіксували 122 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку РФ атакувала у бік Вовчанська та Западного.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На Куп’янському напрямку противник проводив три штурми позицій наших оборонців у районі Загризового та в напрямку Богуславки. Українські підрозділи відбили дві атаки ворога, ще одна триває.

На Лиманському напрямку росіяни 12 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Шийківки, Новоплатонівки, Зеленої Долини, Чернещини. Авіаудару завдали по Слов’янську.

Advertisement

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивають одну наступальну дію загарбників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог атакував двічі поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного, одну атаку відбито українськими воїнами. Авіаудару зазнала Рай-Олександрівка.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Кримське.

Advertisement

На Покровському напрямку противник 22 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге, два боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів зазнали Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка та Мирноград.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили десять ворожих атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке, ще одна атака триває.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Зелене Поле та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили одну атаку в районі Степового. Кам’янське було атаковане НАРами.

Advertisement

На Курщині армія РФ провела 19 штурмів позицій українських підрозділів, два боєзіткнення ще тривають. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 керовані бомби, та здійснив 346 артилерійських обстрілів.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2025 року становлять близько 868 тисяч 230 осіб, зокрема ще 1050 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10177 (+9) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 21157 (+6), артилерійських систем – 23626 (+44), РСЗВ – 1299 (+3)

засобів ППО ‒ 1081, літаків – 370, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26645 (+217)

крилатих ракет ‒ 3064, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 38444 (+110), спеціальної техніки ‒ 3757.

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Курська операція не втратила свого значення – Сирський

Курська операція Сил оборони дозволила перенести повномасштабні бойові дії на територію Росії та змусила противника перекинути найбільш боєздатні військові частини з інших напрямків.

Advertisement

Через півроку від свого початку ця операція не втратила свого значення, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив на форумі «Україна. Рік 2025», передає кореспондент Укрінформу.

«Одним з асиметричних кроків Сил оборони України була Курська операція. Вона не просто зруйнувала плани наступу росіян на Сумську область та (почала – ред.) створення там «зони безпеки», ми вперше перенесли повномасштабні бойові дії на територію Росії, змусили противника перекинути найбільш боєздатні військові частини з інших напрямків», - наголосив Сирський.

Він додав, що попереду багато викликів, однак Україна має боєздатну армію, яка продовжує боротьбу.

«Ми свідомі того, що попереду нас чекають складні часи та нові виклики, але ми маємо головне – боєздатну армію, яка продовжить боротьбу, і ми маємо бачення того, як вистояти та здобути для України справедливий мир», - наголосив Сирський.

Advertisement

Армія РФ вдарили по Харкову КАБом 24 лютого - подробиці

Зранку російські окупанти завдали удару КАБом по Харкову.

Внаслідок атаки постраждало цивільне підприємство, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“О четвертій ранку ворог вдарив по Харкову КАБом. Приліт стався фактично на околиці міста у Київському районі. Під ударом опинилося цивільне підприємство”, - зазначив він.

Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань та пошкоджень уточнюється.