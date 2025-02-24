За три роки повномасштабного вторгнення російської армії поліція зафіксувала понад 140 тисяч фактів злочинів РФ проти українців.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Понад 140 тисяч злочинів РФ проти українців: статистика Нацполіції

“За цими страшними цифрами – смерті людей та дітей, звірські катування наших українців”, - наголосив очільник НПУ.

Він зазначив, що поліцейські евакуюють населення із прифронтових територій, доставляють гуманітарну допомогу, розбирають завали після прильотів та надають домедичну допомогу.

Advertisement

Лише зусиллями “Білих янголів” від початку повномасштабного вторгнення РФ врятовані майже 10 тисяч людей із найгарячіших точок, понад тисяча з яких – це діти.

Вони доставили до лікарень більш як 500 важкопоранених і хворих, перевезли понад 700 тонн гуманітарної допомоги.

Більше по темі Яким був третій рік повномасштабного вторгнення: головні події війни Kyiv Post зібрав для вас основні події та виклики, з якими стикнулась Україна на порозі 4 року війни.

“За цей час фахівці вибухотехнічної служби Національної поліції очистили від ворожого залізяччя понад 42 тисячі гектарів української землі, знищили понад 148 тисяч вибухонебезпечних предметів та 18,5 тонн вибухових речовин”, - зауважив Вигівський.

Він наголосив, що об’єднана штурмова бригада Нацполіції “Лють”, стрілецький КОРД, зведені стрілецькі підрозділи Головних управлінь поліції та бригада патрульної поліції “Хижак” продовжують нищити російських загарбників у складі Сил безпеки та оборони України.