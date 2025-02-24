Швеція вирішила надати Україні комплекси ППО, вартість яких становить 1,2 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 113 мільйонам доларів США.
Про це повідомили прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, заступник прем’єр-міністра, міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш та міністр освіти Йоганн Персон.
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Швеція виділяє $113 млн на посилення протиповітряної оборони України
Представники шведського уряду заявили про можливість оприлюднення інформації щодо придбання засобів протиповітряної оборони на суму 1,2 млрд крон для подальшого їх надання Україні.
У пакет допомоги увійдуть, зокрема, системи Robot 70 і Tridon Mk2.
За словами шведських урядовців, підтримка України сприяє зміцненню безпеки самої Швеції.
Швеція може відправити свою армію в Україну
Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.
Данія надала Україні новий пакет допомоги на майже €270 млн
За його словами, це стане можливим після ґрунтовних переговорів та досягнення справедливого і сталого миру, який базуватиметься на повазі до міжнародного права.