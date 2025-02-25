Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» уклало угоду щодо створення спільного виробництва бронемашин Roshel, повідомляється у Телеграм-каналі підприємства.

Наразі відомо, що вітчизняне підприємство отримає необхідну технічну документацію та комплектувальні матеріали для виробництва машин.

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«Український ОПК розширює географію партнерств. Бронемашини канадської компанії вже використовуються українськими військовими.

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Виготовлення цієї техніки в Україні значно прискорить її постачання до бойових підрозділів.

Разом з тим, це підсилить українську економіку й дасть доступ українському виробнику до технологій.

Таким чином, українська оборонна промисловість поступово інтегрується до оборонно-промислової бази країн вільного світу», – так прокоментував подію Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

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«Ми локалізуємо будівництво західної броньованої техніки, що є чудовою ознакою адаптаційної спроможності нашого виробництва … ми продовжуємо розробки власних танків і бойових броньованих машин … », – своєю чергою зазначив генеральний директор Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Олег Гуляк.

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Бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP - що відомо

Раніше ми писали про те, що українське Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль канадського виробництва. Тоді у відомстві повідомили, парк бронеавтомобілів українського війська поповнився ще одним зразком бронетехніки, створеним за технологією MRAP (захист проти мін і засідок) у Канаді.

Бронемашини MRAP мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизувальні крісла.

Бронеавтомобіль сконструйовано на шасі американського важкого пікапа Ford F-550. Початково машина призначалась для потреб поліції.

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Модель удосконалили спеціально для потреб української армії.

Roshel Senator MRAP отримав броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль, випущених зі стрілецької зброї, та уламків.

Крім цього, канадський бронеавтомобіль отримав посилену ходову частину, механізм повного приводу та 6,7-літровий “всеїдний” турбодизель потужністю понад 300 кінських сил.

KNDS Deutschland відкрила підприємство в Україні − подробиці

Нова компанія займатиметься обслуговуванням та ремонтом військової техніки, поставленої Німеччиною до Збройних сил України. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.

“Українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об’єктах вже встановлені перші системи”, − пояснив Сметанін.

За його словами, спільне підприємство дозволить швидше ремонтувати техніку ЗСУ, а також підтримає економіку України інвестиціями та робочими місцями.