“Росія вважає себе імперією, а не федерацією”, – сказав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов, виступаючи на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), яку провів Фонд Віктора Пінчука у Києві 24 лютого – в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.
“Імперія, до якої схиляється нинішнє керівництво Російської Федерації – це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського блоку, – сказав Буданов. – Якщо уявити найгірший варіант: от сталося так, що три країни об’єдналися (при тому, що це майже неможливо).
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Наступною буде Польща, я вам прямо це кажу. Це треба усвідомлювати. Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія. Країни Варшавського блоку. Це – “завдання мінімум”, якщо утворюється імперія”.
Українці світу звернулися до світових лідерів на треті роковини вторгнення РФ в Україну
The Russian Federation doesn’t see itself as a federation — it sees itself as an empire— Ukraine’s Intelligence chief speaking at the YES conference event held in Kyiv by the Victor Pinchuk Foundation on Feb. 24, the third anniversary of the Russian full-scale invasion. pic.twitter.com/dUFlbDTgyS— KyivPost (@KyivPost) February 24, 2025
За словами керівника української розвідки, Росії зараз потрібна пауза, щоб відновити сили й виправити помилки:
“Воєнним шляхом, РФ розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально. Це абсолютно нереально. Я не буду казати вам якісь незрозумілі речі про те, що росії нічого не вдається, що все в них погано.
Це не так. Вони рухаються вперед. Цей рух не такий вже значний, скажімо так, і недостатній для досягнення швидкої стратегічної мети. Тому їм потрібна пауза”.
“І тоді в них з’являється “нове вікно можливостей” для того, щоб досягти своєї стратегічної мети. Те, що вони декларують, що їх стратегічна мета – це повна окупація Донбасу, повна окупація Херсонської, Запорізької області та утримання контролю над тимчасово окупованим Кримом – це не так.
Потрібно набагато більше. Досягти цього просто в війні не вдається. Це теж факт. Тому потрібна пауза”, – сказав Буданов.