“Росія вважає себе імперією, а не федерацією”, – сказав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов, виступаючи на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), яку провів Фонд Віктора Пінчука у Києві 24 лютого – в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

“Імперія, до якої схиляється нинішнє керівництво Російської Федерації – це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського блоку, –  сказав Буданов. – Якщо уявити найгірший варіант: от сталося так, що три країни об’єдналися (при тому, що це майже неможливо).

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Наступною буде Польща, я вам прямо це кажу. Це треба усвідомлювати. Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія. Країни Варшавського блоку. Це – “завдання мінімум”, якщо утворюється імперія”.

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За словами керівника української розвідки, Росії зараз потрібна пауза, щоб відновити сили й виправити помилки:

“Воєнним шляхом, РФ розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально. Це абсолютно нереально. Я не буду казати вам якісь незрозумілі речі про те, що росії нічого не вдається, що все в них погано.

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Це не так. Вони рухаються вперед. Цей рух не такий вже значний, скажімо так, і недостатній для досягнення швидкої стратегічної мети. Тому їм потрібна пауза”.

“І тоді в них з’являється “нове вікно можливостей” для того, щоб досягти своєї стратегічної мети. Те, що вони декларують, що їх стратегічна мета – це повна окупація Донбасу, повна окупація Херсонської, Запорізької області та утримання контролю над тимчасово окупованим Кримом – це не так.

Потрібно набагато більше. Досягти цього просто в війні не вдається. Це теж факт. Тому потрібна пауза”, – сказав Буданов.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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