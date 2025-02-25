“Росія вважає себе імперією, а не федерацією”, – сказав керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов, виступаючи на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), яку провів Фонд Віктора Пінчука у Києві 24 лютого – в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

“Імперія, до якої схиляється нинішнє керівництво Російської Федерації – це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського блоку, – сказав Буданов. – Якщо уявити найгірший варіант: от сталося так, що три країни об’єдналися (при тому, що це майже неможливо).

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Наступною буде Польща, я вам прямо це кажу. Це треба усвідомлювати. Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія. Країни Варшавського блоку. Це – “завдання мінімум”, якщо утворюється імперія”.