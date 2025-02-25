Укрінформ, посилаючись на інформацію у виданні Politico, пише, що про таку ініціативу заявив єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне.

Сежурне зазначив, що подав конкурентну пропозицію українським чиновникам, з якими він зустрічався у понеділок в Києві під час візиту Європейської комісії з нагоди третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії.

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«21 із 30 критично важливих мінералів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства…

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Додаткова цінність Європи полягає в тому, що ми ніколи не попросимо угоди, яка не буде взаємовигідною», — сказав єврокомісар.

Водночас Сежурне не став уточнювати, про які саме ресурси йдеться та інші деталі угоди.

Угода між Україною та США - що відомо

Агенція Reuters з посиланням на джерела написала, що США розглядають можливість обмежити доступ України до Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.

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19 лютого Зеленський заявив, що готовий оприлюднити проєкт угоди зі США про рідкісноземельні метали.

Він зазначив, що поки цей документ «не є чітким» й не містить і слова про гарантії безпеки для України.

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17 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість України в укладенні угоди зі США про спільне використання природних ресурсів, але лише після внесення необхідних змін для забезпечення її інтересів.

 “Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі”, - зазначив Зеленський.

Раніше Україна завершила доопрацювання запропонованого США проєкту меморандуму про партнерство та передала його американській стороні.

11 лютого президент США Дональд Трамп. повідомив, що Україна “по суті погодилася” надати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Штати відправили Києву.

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Згодом Президент Зеленський пояснив, чому Україна не підписала угоду про використання українських корисних копалин. 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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