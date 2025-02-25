Сьогодні, коли світ відзначає роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли починається підготовка до переговорів щодо завершення війни, ми нагадуємо: майбутнє України та всього демократичного світу залежить від здатності відстояти справедливість та свободу.

Світовий та Eвропейський Конґрес Українців звертаються до світових лідерів із закликом враховувати ці фундаментальні принципи під час будь-яких обговорень про війну та мир в Україні:

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

  • Кордони України непорушні. Будь-яке визнання анексії українських територій є неприйнятним.
  • Мир має бути довготривалим. Україні необхідні реальні, тверді гарантії безпеки. Жодних повторень Будапештського меморандуму!
  • Україна потребує надійної обороноздатності. Міжнародні партнери України мають взяти на себе фінансові зобов’язання для зміцнення та підтримки української армії й військово-промислового комплексу, щоб забезпечити мир через силу.
  • Вступ України до ЄС та НАТО – ключовий елемент довгострокового безпекового рішення.
  • Росія мусить понести повну відповідальність за злочини агресії. Росія повинна бути примушена взяти на себе повну фінансову відповідальність за відбудову України, а також виплатити репарації за зруйновані міста, вбитих та постраждалих людей та інші воєнні злочини.
  • Міжнародний воєнний трибунал для Росії. Організатори та виконавці воєнних злочинів, включно з вищим керівництвом РФ, повинні постати перед міжнародним трибуналом і понести повну кримінальну відповідальність за скоєні злочини геноциду, агресії та злочини проти людяності.
  • Легітимна влада України. Президент Зеленський та Верховна Рада мають демократичний мандат від українського народу на представлення позиції України.
  • Вибори в Україні мають відбутися після створення належних умов – завершення війни та дотримання Конституції України.
  • Нічого про Україну і Європу без України і без Європи. Україна та ЄС мають бути безпосереднім учасником переговорів про завершення війни.

Майбутнє України – це майбутнє Європи. Ми закликаємо світових лідерів твердо підтримати Україну у її боротьбі за свободу, справедливість і мир!

Усі ці елементи є критично важливими для забезпечення справедливого та сталого миру для України, Європи та всього світу!

Світовий Конґрес Українців

Eвропейський Конґрес Українців

“Ми давали гроші, але не в борг” – Макрон перебив Трампа на пресконференції
Більше по темі

“Ми давали гроші, але не в борг” – Макрон перебив Трампа на пресконференції

Президент Франції взяв Трампа за руку і виправив його, сказавши, що Європа теж давала гроші Україні, але не в борг, і нагадавши йому, що “Росія – агресор”.
Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
Більше про Три роки війни
Відданість Німеччини Україні залишається беззаперечною – Юрген Хардт ЕКСКЛЮЗИВ Європа
Відданість Німеччини Україні залишається беззаперечною – Юрген Хардт
Моніка Юнг-Муніб
4г тому
Хроніка війни в Україні. 25 лютого: стратегічна оборонна операція триває Курськ
Хроніка війни в Україні. 25 лютого: стратегічна оборонна операція триває
Київ Пост
5г тому
Після трьох років війни з’являється надія Росія
Після трьох років війни з’являється надія
Курт Волкер
5г тому
Три роки війни: дрони назавжди змінили поле бою сучасної війни Дрони
Три роки війни: дрони назавжди змінили поле бою сучасної війни
Стефан Коршак
16г тому
Читати далі
Що говорили світові лідери 24 лютого 2022 року - твіти з минулого США
Що говорили світові лідери 24 лютого 2022 року - твіти з минулого
Київ Пост
3г тому
“Наступними будуть країни Варшавського блоку” – Буданов про імперські амбіції Росії Росія
“Наступними будуть країни Варшавського блоку” – Буданов про імперські амбіції Росії
Катерина Захарченко
4г тому
“Ми давали гроші, але не в борг” – Макрон перебив Трампа на пресконференції Європа
“Ми давали гроші, але не в борг” – Макрон перебив Трампа на пресконференції
Кеті Лівінгстон
4г тому
Канада надасть 35 млн дол. на відновлення української енергетики Канада
Канада надасть 35 млн дол. на відновлення української енергетики
За матеріалами Укрінформ
4г тому
" Попередній Євросоюз пропонує Україні власну угоду щодо корисних копалин
Далі » Більшість поляків вважають, що Україна повинна швидко укласти мир з Росією