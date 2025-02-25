Сьогодні, коли світ відзначає роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли починається підготовка до переговорів щодо завершення війни, ми нагадуємо: майбутнє України та всього демократичного світу залежить від здатності відстояти справедливість та свободу.

Світовий та Eвропейський Конґрес Українців звертаються до світових лідерів із закликом враховувати ці фундаментальні принципи під час будь-яких обговорень про війну та мир в Україні:

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Кордони України непорушні. Будь-яке визнання анексії українських територій є неприйнятним.

Мир має бути довготривалим. Україні необхідні реальні, тверді гарантії безпеки. Жодних повторень Будапештського меморандуму!

Україна потребує надійної обороноздатності. Міжнародні партнери України мають взяти на себе фінансові зобов’язання для зміцнення та підтримки української армії й військово-промислового комплексу, щоб забезпечити мир через силу.

Вступ України до ЄС та НАТО – ключовий елемент довгострокового безпекового рішення.

Росія мусить понести повну відповідальність за злочини агресії. Росія повинна бути примушена взяти на себе повну фінансову відповідальність за відбудову України, а також виплатити репарації за зруйновані міста, вбитих та постраждалих людей та інші воєнні злочини.

Міжнародний воєнний трибунал для Росії. Організатори та виконавці воєнних злочинів, включно з вищим керівництвом РФ, повинні постати перед міжнародним трибуналом і понести повну кримінальну відповідальність за скоєні злочини геноциду, агресії та злочини проти людяності.

Легітимна влада України. Президент Зеленський та Верховна Рада мають демократичний мандат від українського народу на представлення позиції України.

Вибори в Україні мають відбутися після створення належних умов – завершення війни та дотримання Конституції України.

Нічого про Україну і Європу без України і без Європи. Україна та ЄС мають бути безпосереднім учасником переговорів про завершення війни.

Майбутнє України – це майбутнє Європи. Ми закликаємо світових лідерів твердо підтримати Україну у її боротьбі за свободу, справедливість і мир!

Усі ці елементи є критично важливими для забезпечення справедливого та сталого миру для України, Європи та всього світу!

Світовий Конґрес Українців

Eвропейський Конґрес Українців