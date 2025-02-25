Близько 60% поляків вважають, що Україні слід активізувати зусилля для досягнення мирного врегулювання конфлікту з Росією.
Про це свідчить опитування, здійснене Opinia24 на замовлення Радіо ZET.
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Думка поляків: мирні переговори чи боротьба України?
Погляди жителів Польщі на стратегію України у воєнному протистоянні з Росією розділилися.
Результати опитування виявили такі тенденції:
- 30% опитаних висловилися за продовження активних бойових дій.
- 57% респондентів підтримали необхідність прискорення мирних переговорів.
- 13% учасників опитування не змогли визначитися з відповіддю.
Аналіз відповідей виявив гендерні відмінності: 35% чоловіків проти 26% жінок підтримують продовження боротьби.
Водночас, 55% чоловіків і 59% жінок висловилися за швидке досягнення миру. 10% чоловіків і 15% жінок не мають чіткої позиції з цього питання.
Підтримка швидкого завершення конфлікту особливо висока серед виборців “Конфедерації” (74%). Найменше прихильників такого підходу серед виборців “Громадянської коаліції” (44%).
Водночас, думки прихильників “Громадянської коаліції” щодо стратегії України розділилися: 47% з них вважають, що Україна повинна продовжувати боротьбу з Росією.
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Це найвищий показник підтримки продовження боротьби серед електорату різних політичних сил.
Майже 70% поляків хочуть перемоги України у війні
На початку лютого 68% поляків, 44% чехів та менше третини словаків хотіли, щоб Україна виграла російсько-український конфлікт.
Найбільше прихильників перемоги Росії у російсько-українській війні серед словаків - 17%.
В Чехії 7% бажають, щою Росія перемогла у війні, а в Польщі - 4%.
В Чехії молодь віком від 16 до 24 років (62%) особливо зацікавлена у перемозі України.
У Словаччині також спостерігається тенденція підтримки України серед молодих людей.
Водночас у Польщі найбільше прихильників перемоги України серед людей похилого віку, зокрема серед опитаних віком від 65 років (79%).