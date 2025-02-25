Близько 60% поляків вважають, що Україні слід активізувати зусилля для досягнення мирного врегулювання конфлікту з Росією.

Про це свідчить опитування, здійснене Opinia24 на замовлення Радіо ZET.

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Думка поляків: мирні переговори чи боротьба України?

Погляди жителів Польщі на стратегію України у воєнному протистоянні з Росією розділилися.

Результати опитування виявили такі тенденції:

  • 30% опитаних висловилися за продовження активних бойових дій.
  • 57% респондентів підтримали необхідність прискорення мирних переговорів.
  • 13% учасників опитування не змогли визначитися з відповіддю.

Аналіз відповідей виявив гендерні відмінності: 35% чоловіків проти 26% жінок підтримують продовження боротьби.

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Водночас, 55% чоловіків і 59% жінок висловилися за швидке досягнення миру. 10% чоловіків і 15% жінок не мають чіткої позиції з цього питання.

Підтримка швидкого завершення конфлікту особливо висока серед виборців “Конфедерації” (74%). Найменше прихильників такого підходу серед виборців “Громадянської коаліції” (44%).

Водночас, думки прихильників “Громадянської коаліції” щодо стратегії України розділилися: 47% з них вважають, що Україна повинна продовжувати боротьбу з Росією.

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Проєкт резолюції був представлений днем раніше на Генеральній асамблеї ООН і прийнятий з трьома поправками, внесеними європейськими країнами.

Це найвищий показник підтримки продовження боротьби серед електорату різних політичних сил.

Майже 70% поляків хочуть перемоги України у війні

На початку лютого 68% поляків, 44% чехів та менше третини словаків хотіли, щоб Україна виграла російсько-український конфлікт.

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Найбільше прихильників перемоги Росії у російсько-українській війні серед словаків - 17%.

В Чехії 7% бажають, щою Росія перемогла у війні, а в Польщі - 4%.

В Чехії молодь віком від 16 до 24 років (62%) особливо зацікавлена у перемозі України. 

У Словаччині також спостерігається тенденція підтримки України серед молодих людей.

Водночас у Польщі найбільше прихильників перемоги України серед людей похилого віку, зокрема серед опитаних віком від 65 років (79%).

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