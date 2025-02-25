Вартість біткойна опустилася нижче позначки в 90 000 доларів, досягнувши найнижчого рівня з середини листопада.

Це сталося на тлі загального зниження ентузіазму, який спостерігався після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, повідомляє Bloomberg.

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Біткоїн падає: курс нижче $90,000, вплив Трампа та інші фактори

Біткойн скотився до найнижчої точки з 18 листопада, зафіксувавши падіння на 6,1% та торгуючись на рівні 89 700 доларів у Лондоні.

Інші криптовалюти також зазнали значного знецінення: XRP і Solana впали приблизно на 10% за сесію. Ether опустився на 11%, досягнувши 2 333 доларів, що є найнижчим показником з жовтня.

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Нещодавні негативні тенденції на ринку цифрових активів різко контрастують з підйомом, який спостерігався після обрання Трампа в листопаді.

Біткойн втратив майже 20% своєї вартості з моменту його інавгурації в січні.

Це пов’язано з тим, що жорстка позиція Трампа щодо союзників і геополітичних конкурентів похитнула довіру інвесторів. Додатковим фактором є тривала стурбованість з приводу високої інфляції.

Також на настрої інвесторів негативно вплинула низка останніх невдач у галузі, включаючи масштабний злам криптовалютної біржі Bybit і скандал з мемекоїнами, пов’язаний з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

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Злам Bybit, зокрема, посилив побоювання щодо безпеки криптовалютних платформ.

Мемекоїни, пов’язані з Трампом і його дружиною Меланією, також продемонстрували низькі результати, що підірвало довіру до його політики щодо криптовалют.

За даними CoinGecko, токен Trump впав більш ніж на 80% з моменту досягнення піку відразу після запуску.

Трамп підштовхнув біткоїн до історичного максимуму

Біткоїн зріс до рекордної позначки понад 106 тис. доларів після того, як новообраний президент США Дональд Трамп запропонував створити стратегічний резерв біткоїнів у країні.

За кілька годин до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа біткоїн встановив новий рекорд вартості, перевищивши позначку 109 тисяч доларів США.

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5 грудня біткоїн сягнув рекордної позначки у 100 тис. доларів. Напередодні вартість біткоїна була 95 тис. доларів

Це був максимальний показник за всю історію.

12 листопада біткоїн збільшився приблизно на 32% після виборів у США досягнувши історичного максимуму у 89 599 доларів.