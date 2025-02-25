Туреччина не заперечує вступу України до НАТО, розглядаючи це не просто як прагнення української сторони, а як необхідність гарантування безпеки для держави.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав в інтерв’ю виданню Bloomberg, передає МЗС Туреччини.

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Туреччина про членство України в НАТО: Ми не проти

“Ми не проти (членства України в НАТО - ред.), якщо вони (українці - ред.) хочуть бути членами НАТО, але ми повинні бути дуже реалістами… Ми відкрито заявили, що ми за те, щоб Україна була членом НАТО. Це була заява нашого Президента, тому це наша офіційна позиція”, - сказав Фідан.

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Очільник МЗС зазначив, що Київ прагне приєднання до НАТО не заради формального статусу, а з метою отримання гарантій безпеки в умовах збройного конфлікту.

“Необхідно чітко усвідомити, що прагнення України до членства в НАТО обумовлене насамперед пошуком гарантій безпеки для країни.

Більше по темі Що говорили світові лідери 24 лютого 2022 року - твіти з минулого Триває четвертий рік війни Росії проти України. Видається, зараз можна згадати, що деякі світові лідери сказали в тоді ще “Твіттері” 24 лютого 2022 року, в день, коли Росія розпочала вторгнення.

У разі досягнення домовленості про припинення вогню або мирного врегулювання, для України важливо мати певні гарантії безпеки... І членство в НАТО розглядається як один з можливих варіантів”, - пояснив він.

Фідан також запропонував альтернативний варіант - формування великої міжнародної коаліції для розміщення вздовж лінії розмежування.

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За його оцінками, протягом кількох місяців можливий прогрес у напрямку припинення війни.

“Я вважаю, що протягом найближчих місяців можна очікувати певних зрушень, особливо з огляду на рішучість пана Трампа зупинити конфлікт. Він уже розпочав прямі переговори з російською стороною, що є важливим сигналом”, - додав міністр.

Ердоган вважає, що Туреччина - ідеальне місце для мирних переговорів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наголосив, що його країна є ідеальним місцем для переговорів щодо завершення війни, розв’язаної Росією проти України.

«Наша країна буде ідеальним місцем для переговорів, які, ймовірно, відбудуться між Росією, Україною та США найближчим часом.

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Під час зустрічі з паном Зеленським я висловив рішучу підтримку Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас я підкреслив, що ми надамо всіляку підтримку для того, щоб переговорний процес завершився міцним миром», - сказав Ердоган.