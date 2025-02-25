Міністерство оборони України заснувало державну компанію “Цифрова Армія”, яка надаватиме зручні онлайн-сервіси для військовослужбовців, цивільного населення та бізнесу.

Компанія сприятиме виходу українських оборонних технологій на міжнародний ринок, повідомило Міноборони.

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“Цифрової Армії” - що відомо

“За останній рік армія значно цифровізувалася. Однак, ми повинні прискорити цей процес та шукати нові можливості.

З цією метою було створено “Цифрову Армію”, яка забезпечить ефективну взаємодію з приватним сектором в Україні та за кордоном, державними установами по всьому світу, а також допоможе українським продуктам вийти на міжнародний ринок”, - заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

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Завдяки новій державній компанії, проєкти військових підрозділів, зокрема центри інновацій та розвитку оборонних технологій, а також R&D-лабораторії бригад, зможуть розвиватися у співпраці з приватним сектором України та країн-партнерів.

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Це надасть військовим розробникам впевненість та додаткову мотивацію для реалізації своїх ідей, навіть після завершення війни.

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Для цивільного населення, державна компанія забезпечить подальше вдосконалення онлайн-сервісів для вирішення питань військового обліку, зокрема отримання відстрочок та пошуку вакансій у Збройних силах.

Також, це дасть можливість долучитися до розробки та впровадження оборонних інновацій у складі команди “Цифрової Армії”.

“Цифрова Армія” сприятиме інтеграції продуктів та розробок бізнесу та стартапів у проєкти Сил оборони, що дозволить створити повноцінні екосистеми, необхідні не лише для забезпечення переваги над противником, але й для успішного продажу українських технологій на закордонних ринках.

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Директор “Цифрової Армії” Ірина Кваскова підкреслила, що компанія стане платформою для об’єднання цифрових продуктів в оборонній сфері, включаючи застосунки “Резерв+” та “Армія+”, бойові системи та інноваційні технології.

За її словами, “Цифрова Армія” стане сполучною ланкою між державою та приватним сектором, що прискорить впровадження інновацій, необхідних для підвищення ефективності бойових підрозділів.

В Україні будуть виробляти канадські бронетранспортери Roshel

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