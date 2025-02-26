У Варшаві 28 лютого відбудеться конференція щодо протидії дезінформації, спрямованої проти українських біженців, під назвою «Фальшиві наративи, реальні наслідки: вплив російської дезінформації на українських біженців у Польщі та Норвегії», пише Укрінформ.

Захід організований Фондом Stand With Ukraine у співпраці з Центром діалогу ім. Юліуша Мєрошевського та Асоціацією українців у Норвегії, передає Укрінформ.

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Як повідомили агентству у Фонді Stand With Ukraine, захід складатиметься з трьох дискусійних панелей: «Як Росія маніпулює образом українських біженців?», «Суспільний вплив дезінформації на українських біженців у Польщі та Норвегії», «Ефективна боротьба з дезінформацією – стратегії, інституції та міжнародна співпраця».

До участі в дискусії залучатимуться українські, польські та міжнародні експерти з протидії дезінформації.

Окрім панельних дискусій, учасники матимуть можливість почути спеціальні виступи керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка (онлайн-виступ та сесія запитань і відповідей) та українського журналіста та публіциста Віталія Портникова.

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Як зазначають організатори, конференція має на меті “глибше зрозуміти механізми російської дезінформації, її впливу на українських біженців та розробити ефективні стратегії протидії цим загрозам”.