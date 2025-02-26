Україна отримала першу RCH 155 – колісну САУ з дальністю вогню до 70 кілометрів. Розробником є німецька машинобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann, яка також створила одну з найкращих артилерійських систем світу – PzH 2000, а також танки Leopard 1 і Leopard 2.

Колісна САУ RCH 155 – концепція

Концепція розробки полягала у створенні мобільної, але водночас надзвичайно ефективної артилерійської установки, здатної діяти в умовах стрімких змін на фронті. Німецькі конструктори розробляли цю машину з урахуванням можливості транспортування її вантажними літаками. RCH 155 побудована на колісному шасі БТР Boxer або ББМ Mowag Piranha IV 10×10, що забезпечує високу швидкість і маневреність на полі бою.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Бойовий модуль RCH 155 є модернізованою версією аналога з PzH 2000. САУ озброєна 155-мм нарізною гарматою з хромованим стволом і боєкомплектом у 30 снарядів. Важливою модернізацією стала дистанційно керована гармата з повністю автоматизованою системою заряджання. Водночас німці зберегли можливість ручного заряджання та пострілу, на випадок відмови автомату заряджання, аби САУ і далі могла вести вогонь. Автомат заряджання дозволяє здійснювати 9 пострілів за хвилину, перезаряджання триває близько 6,6 секунд. Гармата довжиною 52 калібри (8060 мм) здатна вести вогонь звичайними боєприпасами на відстань до 30–40 кілометрів, а також використовувати боєприпаси з покращеною балістикою – до 56 кілометрів, і активно-реактивні снаряди з GPS-наведенням, що розширюють дальність пострілу до 70 кілометрів.

Advertisement

Більше по темі Туреччина може підтримати членство України в НАТО Очільник МЗС Туреччини зазначив, що Київ прагне приєднання до НАТО не заради формального статусу, а з метою отримання гарантій безпеки.

RCH 155 може мати не тільки різне шасі, а й головне озброєння. За потреби на машину можна встановити коротшу 155-мм гармату L39, або взагалі замінити калібр на 105-мм. Перехід з 155-мм до 105-мм гармати звісно зменшить загальну бойову ефективність машини, але така заміна може виявитись корисною в критичних ситуаціях, наприклад при нестачі 155-мм боєприпасів.

Advertisement

Для забезпечення високоточної стрільби система наведення має декілька датчиків, що аналізують температуру й вологість повітря, атмосферний тиск, силу та напрям вітру, а також температуру ствола і зарядів. Враховуючи ці параметри, бортовий балістичний комп’ютер обчислює найоптимальнішу траєкторію польоту снаряда.

Бойовий модуль керується дистанційно з кабіни шасі, що робить його повністю безлюдним, а екіпаж машини складається лише з двох військовослужбовців. Вперше в світі електроніка САУ дозволяє вести точний вогонь навіть у русі. Ця характеристика надзвичайно важлива в умовах контрбатарейної боротьби, коли ворог намагається визначити місце вильоту снаряда та здійснити власний артилерійський обстріл. Для України, де РФ має значну артилерійську перевагу, усі заходи з підвищення захисту артилеристів і техніки мають вирішальне значення.

Advertisement

Бойовий модуль від PzH 2000 підтримує технологію «одночасного ураження цілі». Бортова електроніка самостійно розраховує оптимальні траєкторії влучання. А кілька снарядів, випущених з мінімальним інтервалом, майже одночасно вражають задану позицію. Завдяки цьому система здатна завдавати руйнівних ударів по скупченнях ворога, позбавляючи його можливості змінити розташування після першого прильоту снаряда. Під час випробувань цієї технології вдалося вразити ціль на відстані 17 кілометрів п’ятьма снарядами, що впали у проміжок 1,2 секунди між першим та останнім.

Advertisement

Колісне шасі забезпечує САУ відмінні показники маневреності та швидкості. Дизельний двигун потужністю 815 к.с. розганяє машину до максимальної швидкості 103 км/год, а операційна дальність без дозаправки становить близько 700 кілометрів.

Висока швидкість машини та можливість ведення вогню в русі значно підвищують виживання як екіпажу, так і самої машини, зменшуючи ризики від артилерійського вогню. При аналізі вогневої потужності, мобільності та використання системи «одночасного ураження цілі», очевидно, що в дуелі між традиційною радянською артилерією та RCH 155 перевага завжди буде на боці останньої. Найбільшою загрозою для цієї системи може стати не ворожа артилерія, а ударні дрони, що отримали широке застосування у світі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Проте навіть за умов застосування дронів, для точного виявлення позиції артилерії потрібно, щоб розвідувальні групи спочатку визначили квадрат, з якого ведеться вогонь, запустили розвідувальний дрон, підтвердили наявність цілі, а лише потім – здійснили удари. Цей процес займає десятки хвилин, за які RCH 155 може відстрілятися і змінити позицію.

Advertisement

Шасі Boxer має протимінний захист та броню, здатну витримувати вогонь стрілецької зброї середнього калібру і уламки 155-мм артилерійських боєприпасів, що розірвалися поруч із машиною. Досить високий рівень захисту за мірками колісних БТР забезпечений завдяки інтеграції модульної конструкції бронювання. Стандартний стальний шар броні може бути покращений завдяки встановленню вдосконаленого керамічного захисту AMAP. Дно RCH 155 відповідає стандарту STANAG 4569, що гарантує захист екіпажу при підриві машини на міні, вибух якої еквівалентний 8 кілограмам тротилу.

Запроваджені технічні рішення та передова електроніка у RCH 155 здатні змінити поняття про артилерійські війська. Динамічне шасі, автоматичне заряджання та точне наведення гармати за координатами дозволяють змінити хід бойових дій, особливо при протистоянні застарілим радянським зразкам. Варто зазначити, що лише технологічного прогресу недостатньо – Україні необхідно мати десятки, а то й сотні таких систем для досягнення максимальної ефективності. Поодинокі установки не втримають фронт, проте навіть вони здатні викликати жах і масові втрати серед ворога.

Скільки САУ RCH 155 отримає Україна - що відомо

Спочатку, Україна планувала закупити 18 RCH 155, згодом ця цифра збільшилась вдвічі, а зараз Україна планує отримати 54 такі машини. Перші 6 машин мають надійти в Україну вже у 2025 році.

RCH 155 ідеально відповідає сучасній тактиці ведення бойових дій, де ключову роль відіграє можливість завдати точного удару з великої відстані одним залпом і швидко змінити позицію. Ця САУ здатна влучно вражати ворожі цілі з першого пострілу, не розкриваючи свого місцезнаходження пристрілювальним вогнем.

Крім того, нова артилерійська система німецького виробництва є сигналом про нарощення оборонних можливостей європейських виробників. Що вкрай важливо в геополітичній ситуації, яка складається у світі.