У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин, повідомляє КМВА у своєму Телеграм-каналі.

«Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок», – йдеться у повідмоленні.

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У КМВА рекомендують до поліпшення ситуації зі станом повітря зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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Варто зазначити, що за даними місцевих моніторингових каналів, на більшості пунктах моніторингу позначка сягає стану «задовільно», місцями – «шкідливо» та ще подекуди – «небезпечно».

Додамо, подібна ситуація у Києві  вже не вперше у лютому цього року.

У Києві знову погіршився стан повітря
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Раніше ми повідомляли, як Київ накрила “брудна хмара”.

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