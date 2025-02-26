Кандидат у президенти Польщі від українофобської партії “Конфедерація” Славомір Менцен, відомий своєю яскраво вираженою антиукраїнською політичною позицією відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, пише Європейська правда.

Видання повідомляє, що під час цього візиту Менцен записав провокативне відео, що викликало жорстку реакцію міського голови Андрія Садового.

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Історія почалася з того, що польський політик приїхав до Львова з депутаткою Європарламенту від “Конфедерації” Анною Брилкою. Вона прославилася, зокрема, тим, що нещодавно заявила, що Польща повинна була отримати від України “гарантію повернення” наданої їй допомоги.

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Вони записали відео з-під пам’ятника Степану Бандері. У відео Менцен називає Бендеру терористом, “який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків”.

“Потім він заснував Організацію українських націоналістів, яка несе відповідальність за різанину на Волині. Люди цієї людини вбили 100 тисяч поляків”, – цитує ЄвроПравда кандидата у президенти Польщі.

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Брилка ж казала, що пам’ятник Бандері в Україні – це те саме, якби у Німеччині будували пам’ятники Гітлеру.