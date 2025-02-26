Кандидат у президенти Польщі від українофобської партії “Конфедерація” Славомір Менцен, відомий своєю яскраво вираженою антиукраїнською політичною позицією відвідав Львів до річниці повномасштабного вторгнення Росії, пише Європейська правда.

Видання повідомляє, що під час цього візиту Менцен записав провокативне відео, що викликало жорстку реакцію міського голови Андрія Садового.

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Історія почалася з того, що польський політик приїхав до Львова з депутаткою Європарламенту від “Конфедерації” Анною Брилкою. Вона прославилася, зокрема, тим, що нещодавно заявила, що Польща повинна була отримати від України “гарантію повернення” наданої їй допомоги.

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Вони записали відео з-під пам’ятника Степану Бандері. У відео Менцен називає Бендеру терористом, “який за часів Другої Речі Посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків”.

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Третина опитаних підтримує за продовження активних бойових дій.

“Потім він заснував Організацію українських націоналістів, яка несе відповідальність за різанину на Волині. Люди цієї людини вбили 100 тисяч поляків”, – цитує ЄвроПравда кандидата у президенти Польщі.

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Брилка ж казала, що пам’ятник Бандері в Україні – це те саме, якби у Німеччині будували пам’ятники Гітлеру.

Менцен також відвідав Цвинтар Орлят у Львові, де поклав квіти. “Як президент Республіки Польща, я зроблю все, щоб не було жодного нового польського військового цвинтаря. Я не дозволю, щоб польських солдатів відправляли в Україну!” – заявив він.

 

На таку активність різко відреагував мер Львова Андрій Садовий, який назвав Менцена “проросійським політиком з польським паспортом”. Садовий написав у Х, що Менцену варто проявити хоробрість і записати відео біля Донецької стели.

“Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями. Треба перевірити, чи йому взагалі дозволено в’їзд в Україну”, – зазначив мер Львова.

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На публікацію Садового Менцен відреагував іншою провокативною заявою у Х. Він сказав, що “я поляк і поїхав до красивого і культурного польського міста Львова, якому росіяни свого часу завдали багато шкоди”.

 “На місці я побачив пам’ятник Бандері, культ бандерівських злочинців на чолі з Шухевичем. Вам має бути соромно, що в такому чудовому місті ви погоджуєтеся на культ геноцидників, злочинців і вбивць моїх співвітчизників. Вам треба заборонити в’їзд до Польщі”, – заявив Менцен.

Він сказав, що якщо переможе на виборах, то “негайно займеться” питанням заборони в’їзду для Андрія Садового.

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Додамо, нещодавно ми писали про те, як Менцен нещодавно наростив позиції в рейтингу довіри поляків до політиків.

Втім, варто наголосити також і на тому, що Менцен взагалі не лідер президентських рейтингів, де фаворитами наразі є Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький.

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