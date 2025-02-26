Китайська армія здійснила раптові військові маневри біля берегів Тайваню, залучивши 32 літаки та флот військово-морських суден, повідомило міністерство оборони Тайваню.
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Згідно з повідомленням, починаючи з 8:50 ранку, було зафіксовано 32 літальні апарати різних моделей, включаючи винищувачі J-11 та літаки KJ-500, призначені для раннього виявлення та управління.
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Китайські військово-повітряні сили проводили навчання у співпраці з військово-морським флотом, кількість кораблів якого не була названа.
В ході навчань 22 літаки перетнули умовну лінію, що розділяє Тайванську протоку, та проникли в повітряний простір Тайваню з боку материка.
Overall 32 #PLA aircraft in various types (including J-11, KJ-500, etc.) were detected from 0850hr today. Out of which, 22 crossed the median line of the #Taiwan Strait and entered the northern and southwestern ADIZ in conducting air-sea joint training along with PLAN vessels.— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) February 26, 2025
Тайванські військові також заявили, що Китай несподівано оголосив про навчання з бойовими стрільбами в безпосередній близькості до острова, що створило загрозу для цивільного судноплавства та авіації.
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У міністерстві оборони Тайваню зазначили, що Китай порушив міжнародні норми, визначивши зону для навчань без попередження, на відстані близько 75 кілометрів від берегів острова.
У районі проведення навчань, на південному заході Тайваню, знаходяться важливі об’єкти: військово-морська база в Гаосюні, великий торговий порт і база військово-повітряних сил в окрузі Пінтун.
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