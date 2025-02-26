Китайська армія здійснила раптові військові маневри біля берегів Тайваню, залучивши 32 літаки та флот військово-морських суден, повідомило міністерство оборони Тайваню.

Ескалація в Тайванській протоці: Китай проводить військові маневри

Згідно з повідомленням, починаючи з 8:50 ранку, було зафіксовано 32 літальні апарати різних моделей, включаючи винищувачі J-11 та літаки KJ-500, призначені для раннього виявлення та управління.

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Китайські військово-повітряні сили проводили навчання у співпраці з військово-морським флотом, кількість кораблів якого не була названа.

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В ході навчань 22 літаки перетнули умовну лінію, що розділяє Тайванську протоку, та проникли в повітряний простір Тайваню з боку материка.

Тайванські військові також заявили, що Китай несподівано оголосив про навчання з бойовими стрільбами в безпосередній близькості до острова, що створило загрозу для цивільного судноплавства та авіації.

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Інтерес Росії до Судану зріс на тлі побоювань втратити свої військові активи в Сирії.

У міністерстві оборони Тайваню зазначили, що Китай порушив міжнародні норми, визначивши зону для навчань без попередження, на відстані близько 75 кілометрів від берегів острова.

У районі проведення навчань, на південному заході Тайваню, знаходяться важливі об’єкти: військово-морська база в Гаосюні, великий торговий порт і база військово-повітряних сил в окрузі Пінтун.

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Китай запровадив санкції проти компаній США за продаж зброї Тайваню

27 грудня міністерство закордонних справ Китаю запровадило санкції проти семи військових компаній США та їхніх керівників, як крок у відповідь на нещодавню військову допомогу та продаж зброї Тайваню з боку Вашингтона.

У МЗС КНР заявили, що Сполучені Штати «серйозно порушують принцип «одного Китаю», втручаються у внутрішні справи країни та підривають суверенітет і територіальну цілісність КНР».

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