Китайська армія здійснила раптові військові маневри біля берегів Тайваню, залучивши 32 літаки та флот військово-морських суден, повідомило міністерство оборони Тайваню.

Ескалація в Тайванській протоці: Китай проводить військові маневри

Згідно з повідомленням, починаючи з 8:50 ранку, було зафіксовано 32 літальні апарати різних моделей, включаючи винищувачі J-11 та літаки KJ-500, призначені для раннього виявлення та управління.

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Китайські військово-повітряні сили проводили навчання у співпраці з військово-морським флотом, кількість кораблів якого не була названа.

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В ході навчань 22 літаки перетнули умовну лінію, що розділяє Тайванську протоку, та проникли в повітряний простір Тайваню з боку материка.