Президент США Дональд Трамп вкотре накинувся на Європу в середу, і анонсував нові тарифи проти товарів Європейського Союзу. Він, зокрема, заявив, що ЄС взагалі був створений для того, щоб протистояти американській могутності.

«Я люблю країни Європи», - почав Трамп свій виступ під час свого першого засідання кабінету міністрів у Білому домі. «Послухайте, давайте будемо чесними. Європейський Союз був створений для того, щоб пограбувати Сполучені Штати».

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Дональд Трамп з державним секретарем Марко Рубіо (ліворуч) і міністром оборони Пітом Хегсетом (праворуч) виступає під час засідання кабінету в Білому домі 26 лютого 2025 року. Фото Джима Вотсона / AFP.

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«У цьому його мета, і вони досягли цієї мети», - додав він.

Трамп поскаржився, що Європа не була хорошим торговим партнером зі США.

«Вони дійсно скористалися нами, - сказав він. «Вони не беруть наші автомобілі. Вони не купують, по суті, нашу сільськогосподарську продукцію. А ми беремо все від них».

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Він сказав, що США в найближчому майбутньому запровадять 25% мита на товари з Європи.

«Ми прийняли рішення, і ми оголосимо про це дуже скоро, - сказав Трамп. «Загалом це буде 25%, і це стосуватиметься автомобілів і всього іншого».

Відповідаючи на питання про можливі тарифи у відповідь з боку ЄС на американські товари, президент США сказав, що його це не турбує. «Вони можуть спробувати, але не зможуть», - відповів він.

Трамп також погрожував високими тарифами Мексиці, Канаді, Колумбії та іншим країнам, щоб домогтися поступок у різних політичних питаннях.

Що кажуть в ЄС у відповідь на заяви Трампа

Європейська комісія заявила, що дасть рішучу відповідь на будь-які «необґрунтовані» тарифи, що стягуються проти ЄС з боку США.

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«ЄС буде твердо і негайно реагувати на невиправдані бар’єри для вільної і справедливої торгівлі, в тому числі, коли тарифи використовуються для того, щоб кинути виклик законній і недискримінаційній політиці», - заявив представник Комісії в інтерв’ю агентству Reuters.

«Європейський Союз - це найбільший у світі вільний ринок. І це було благом для Сполучених Штатів», - додав речник.

Трамп також заявив, що президент Росії Володимир Путін «хотів» війни в Україні і не був би відкритий для припинення вторгнення, якби американський президент не почав наполягати на переговорах на початку цього місяця.