Президент США Дональд Трамп виключив можливість надання американських гарантій безпеки для України у майбутньому мирному врегулюванні.

Під час свого першого засідання Кабінету міністрів Трамп заявив, що він хотів би, щоб Європа надала Україні гарантії безпеки, відповідаючи на запитання журналіста про те, «якого типу гарантії безпеки» він готовий надати.

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«Ну, я не збираюся надавати гарантії безпеки, які виходять за рамки... ми попросимо Європу зробити це... тому що Європа є їхнім сусідом», - сказав Трамп.

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Потім Трамп згадав про угоду з Україною про корисні копалини, яку, за його словами, президент Володимир Зеленський поїде підписувати до Вашингтона в п’ятницю.

«Ми переконаємося, що все пройде добре. Як ви знаєте... ми будемо співпрацювати з Україною щодо рідкоземельних елементів.

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Нам дуже потрібні рідкоземельні елементи. Вони мають великі запаси рідкоземельних елементів», - сказав Трамп, додавши, що в США “їх не багато”.

США, ймовірно, мають більше запасів рідкоземельних елементів, ніж Україна. Ймовірно, Трамп мав на увазі інші ресурси, що передбачено в останньому проєкті угоди.

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Пізніше Трамп також заявив, що сама лише присутність США в угоді про видобуток корисних копалин прирівнюється до певної форми «автоматичної гарантії», оскільки «ніхто не збирається жартувати з нашими людьми, коли ми там будемо».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у середу, що гарантії безпеки мають бути прив’язані до угоди про видобуток корисних копалин.

Трамп також вкотре розкритикував наміри України вступити в НАТО.

«НАТО, ви можете про це забути... Я думаю, що це, ймовірно, причина, через яку все це почалося», - сказав Трамп, повторюючи тези російської сторони.

На пресконференції Трамп також сказав, що він відкритий до ідеї розгортання Європою військ - як він назвав, «так званих миротворців» - в Україні.

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«Я знаю, що Велика Британія... і Франція заявили, що вони зголосилися розмістити так званих миротворців на місці, і я думаю, що це добре», - додав Трамп.

В Угоді з США немає 350 млрд боргу, ми не боржники – Зеленський

Президент заявив, що Україна не буде нести боргових зобов’язань за вже надану США допомогу згідно новогу проєкту угоди про розробку корисних копалин.

“Щодо угоди, кінцевий варіант оцінюють дуже непогано наші урядовці. Рекомендують, що він може працювати. Головне для мене було, що ми не є боржниками. І незважаючи, що де звучить в медіа, в угоді немає ні 500 мільярдів боргу, ні 350, ні 100 мільярдів.

Тому що це було би несправедливо, я вважаю, по відношенню до нас. Бо, як я і говорив раніше, що не було такої домовленості раніше. А тому нема про що говорити з точки зору цієї тематики”, - сказав Зеленський.

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За словами Зеленського, один з пунктів угоди з США про копалини містить згадку про гарантії безпеки.