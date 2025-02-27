Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибуде з візитом до Ірландії. Потім він відправиться до США, повідомляє The Guardian.

Візит Зеленського до Ірландії - подробиці

За інформації видання, Зеленський зустрінеться з головою Ради міністрів Ірландії Міхаелем Мартіном, який скасував візит до Белфаста.

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“Разом з нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру на умовах України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і ґрунтується на повазі до принципів Статуту ООН і міжнародного права”, - заявив держміністр Ірландії у справах Європи та оборони Томас Бірн.

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24 лютого прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що його країна хоче надати Україні радіолокаційні системи протиповітряної оборони. 

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Візит Зеленського до США - що відомо

Президент Володимир Зеленський зазначав, що візит до США був запропонований українській стороні.

“Візит нам запропонували. Офіси працюють: який формат, коли. Там є робоча дата. Офіси на зв’язку”, – сказав Зеленський. Він уточнив, що це може бути п’ятниця.

Президент наголосив, що дуже хоче здійснити цей візит, оскільки для нього важливо почути, що допомога США не буде зупинена.

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Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що прийме свого українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні 28 лютого.

У ЗМІ опублікували повний текст так званої “Угоди про копалини” між Україною та США, про яку останнім часом постійно говорить президент США Дональд Трамп.

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