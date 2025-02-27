Інформаційна війна ускладнює обмін окремих груп військовополонених між Україною та Росією.
У Росії особливо чутливим є питання обміну бійців полку “Азов” та морських піхотинців, тоді як в Україні - чеченців.
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Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Буданов: Інформаційна війна ускладнює обмін азовців та морпіхів
«Є не табу, а є проблемні категорії через наші інформаційні війни. І знаєте, як у будь-якої інформаційної війни, – є плюси і є мінуси. Певні мінуси всіх цих заходів – те, що певні розпіарені категорії і для них, і для нас стали проблемними.
Ми теж тут сильно підняли нагору всіх чеченців і тому подібних. Хоча там пастухи з гір, та кому вони потрібні?
Але це сприймається суспільством дуже важко. Для них – це питання «Азову», морпіхів, узагалі все, що стосується Маріуполя. Для нас – чеченці такий яскравий приклад», - сказав він.
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За словами Буданова, Коордштабу вдається повертати з полону «невеликими партіями» людей, які перебувають там з 2014 року.
Очільник ГУР висловив сподівання, що зрештою вдасться повернути всіх.
«Я вірю в те, що ми повернемо всіх, тому що будь-яка війна закінчується завжди тим, що люди повертаються в обидва боки. Не забувайте, що хоч які б вони були, але росіян теж хтось там чекає в їхніх сім’ях. Країна, можливо, – не так сильно, але сім’ї чекають», - зазначив Буданов.
Україна повернула з російського полону понад 4100 громадян
З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося провести 61 обмін полоненими і повернути додому 4131 громадянина.
Серед них:
- 3 958 військовослужбовців (3 749 чоловіків та 209 жінок)
- 173 цивільних особи (130 чоловіків та 43 жінки).
5 лютого Україна повернула з російського полону ще 150 захисників.
Тоді ж стало відомом, що серед них є воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.
15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників. Серед них є військові та цивільні. Зокрема, захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.