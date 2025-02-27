Інформаційна війна ускладнює обмін окремих груп військовополонених між Україною та Росією.

У Росії особливо чутливим є питання обміну бійців полку “Азов” та морських піхотинців, тоді як в Україні - чеченців.

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Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Буданов: Інформаційна війна ускладнює обмін азовців та морпіхів

«Є не табу, а є проблемні категорії через наші інформаційні війни. І знаєте, як у будь-якої інформаційної війни, – є плюси і є мінуси. Певні мінуси всіх цих заходів – те, що певні розпіарені категорії і для них, і для нас стали проблемними.

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Ми теж тут сильно підняли нагору всіх чеченців і тому подібних. Хоча там пастухи з гір, та кому вони потрібні?

Але це сприймається суспільством дуже важко. Для них – це питання «Азову», морпіхів, узагалі все, що стосується Маріуполя. Для нас – чеченці такий яскравий приклад», - сказав він.

За словами Буданова, Коордштабу вдається повертати з полону «невеликими партіями» людей, які перебувають там з 2014 року.

Очільник ГУР висловив сподівання, що зрештою вдасться повернути всіх.

«Я вірю в те, що ми повернемо всіх, тому що будь-яка війна закінчується завжди тим, що люди повертаються в обидва боки. Не забувайте, що хоч які б вони були, але росіян теж хтось там чекає в їхніх сім’ях. Країна, можливо, – не так сильно, але сім’ї чекають», - зазначив Буданов.

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Україна повернула з російського полону понад 4100 громадян

З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося провести 61 обмін полоненими і повернути додому 4131 громадянина.

Серед них:

3 958 військовослужбовців (3 749 чоловіків та 209 жінок)

173 цивільних особи (130 чоловіків та 43 жінки).

5 лютого Україна повернула з російського полону ще 150 захисників.

Тоді ж стало відомом, що серед них є воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

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15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників. Серед них є військові та цивільні. Зокрема, захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.