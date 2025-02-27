Міністерство оборони України затвердило та внесло до арсеналу Збройних сил універсальну наземну роботизовану систему “Гулівер”, пристосовану до роботи в різних кліматичних умовах.
Про це повідомило Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
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Робот «Гулівер» - що відомо
«Гулівер» спроєктований українськими інженерами з урахуванням бойового досвіду військовослужбовців Сил оборони.
Робот може перевозити вантажі, забезпечуючи військових боєкомплектом та необхідним спорядженням, а також транспортувати бойові системи та евакуювати поранених.
Залежно від комплектації, він також може виконувати завдання з мінування.
Такий роботизований комплекс поміщається в кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає крутосхили.
Українського робота-логіста «Теслю» допустили до використання у ЗСУ
Заряду акумуляторів вистачає, щоб «Гулівер» доставив вантаж за кілька десятків кілометрів та повернувся у зворотньому напрямку.
Що ще допустили до використання у ЗСУ
25 лютого до використання у ЗСУ допустили оперативний безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.
31 січня міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.
30 січня Міноборони кодифікувало безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва.
У 2024 році в Україні кодифікували близько 170 зразків боєприпасів вітчизняного виробництва.
27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.
13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.