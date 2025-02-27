Кремль виключив будь-які переговори щодо статусу п’яти українських регіонів, які, як він стверджує, були анексовані, попри те, що він не повністю контролює чотири з них.

У четвер речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив журналістам, що ці території тепер є «невід’ємною частиною» Росії, оскільки це закріплено в її конституції.

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Пєсков: Анексовані території України - невід’ємна частина РФ

«Території, які стали суб’єктами Федерації та записані в Конституції нашої країни, є невіддільною частиною Росії, це абсолютно незаперечний і необговорюваний факт», – сказав він під час телефонного брифінгу, який цитує російське видання Meduza.

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Ця заява перегукується з тим, що міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров сказав на прес-конференції 26 лютого, а саме що Москва не погодиться на нинішню лінію фронту в Україні.

Більше по темі Європа може чинити тиск на Росію на переговорах Міністр закордонних справ Естонії вважає, що Європа має дуже вигідну позицію перед США.

Він підтвердив, що Росія прагне повного контролю над чотирма українськими областями, на які вона претендує через незаконні референдуми у 2022 році.

«Дехто каже: «Гаразд, давайте залишимо лінію зіткнення. Це російське, а це українське». Цього не буде», – сказав Лавров, виправдовуючи претензії Москви посиланням на так звану «волю народу», висловлену на референдумах.

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Лавров також відкинув ідею розгортання західних військ в Україні як частину гарантій безпеки і наполягав на необхідності вирішення глибших питань.

Він стверджував, що багатьом жителям цих окупованих територій «зручніше розмовляти російською» і вони хочуть зберегти свої культурні традиції, заявивши, що «такі прості механічні речі, як введення [іноземних] військ, не допоможуть – потрібно говорити про першопричини».

Невизнані “референдуми” та окуповані Росією землі

Росія анексувала український Кримський півострів у 2014 році після військової операції та референдуму, широко засудженого як нелегітимний. У вересні 2022 року, вже після повномасштабного вторгнення, Москва оголосила про анексію ще чотирьох областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

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Наразі російські війська контролюють більшу частину Донецької та Луганської областей, але лише частину Запорізької та Херсонської. Москва також окупувала частину Харківської області. Водночас українські війська контролюють сотні квадратних кілометрів Курської області Росії.

Президент Володимир Зеленський припустив можливість територіального «обміну» з Москвою, але цю ідею Росія рішуче відкинула.