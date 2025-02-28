Президент США Дональд Трамп оголосив про застосування процедури продовження на рік санкцій Сполучених Штатів, запроваджених проти Росії через її вторгнення в Україну, йдеться в офіційному повідомленні президента, що було розміщене у Федеральному реєстрі США.

Рішення набуває чинності 28 лютого.

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«Таким чином, відповідно до розділу 202(d) Закону Національний закон про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік надзвичайний стан, оголошений наказом 13660. Це повідомлення буде опубліковано у Федеральному реєстрі та передане Конгресу.», - вказано у документі.

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У документі також міститься обґрунтування розпорядження і вказується, що воно продовжує чинність надзвичайного стану, який був запроваджений у зв’язку з ситуацією в Україні та передбачає санкції, впроваджені в березні й грудні 2014 року, а також у вересні 2018-го й лютому 2022-го указами попередніх президентів США.

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Сі назвав Китай і Росію «дружніми сусідами» і заявив, що обидві сторони будуть «підтримувати тісний зв’язок на всіх рівнях».

Варто зазначити, що укази про надзвичайний стан в США та санкції проти іноземних держав, оголошені американським президентом, чинні протягом одного року.

Після цього вони продовжуються окремим розпорядженням глави Білого дому ще на рік.

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ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії - що варто знати

Кілька днів тому висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас соцмережі Х повідомила про те, що ЄС запровадив 16-й пакет санкцій проти РФ через війну в Україні.

«ЄС досягає результату: міністри закордонних справ ухвалили 16-й пакет санкцій проти Росії. Він вражає все, від тіньового флоту та ігрових консолей, що використовуються для контролю дронів. Наразі ми маємо найбільш інтенсивні санкції ніж будь-коли, що послаблюють військові зусилля Росії», - написала тоді Кая Каллас.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу запровадити санкції проти капітанів “тіньового флоту” Росії, які допомагають обходити санкції та перевозити російську нафту.

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Він закликав ЄС підтримати цю ініціативу та приєднатися до санкцій. Президент також привітав країни Балтії з успішною синхронізацією їхніх енергосистем з європейською.

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