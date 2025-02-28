Генеральна прокуратура Румунії затримала 18 осіб у справі, пов’язаній із проросійським політиком і колишнім кандидатом у президенти Келіном Джорджеску, повідомляє Romania Journal.

У Румунії затримали 18 осіб у справі проросійського політика Джорджеску

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт 18 затриманих на 30 діб, а також ще трьох фігурантів, які перебувають у розшуку.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Серед них — лідер групи румунських найманців Гораціу Потра, його син і брат.

Їм висунули звинувачення у спробі повалення конституційного ладу, незаконному зберіганні зброї та підбурюванні до злочину.

Advertisement

За інформацією слідства, Потра встиг залишити країну після проведених обшуків.

Також у справі фігурує колишній найманець Іноземного легіону Еуджен Сечіла, якого затримали за ордером в міжнародному аеропорту імені Анрі Коанде.

У середу прокуратура провела 47 обшуків у п’яти повітах країни, які були спрямовані на близьких соратників Каліна Джорджеску, зокрема на Гораціу Потру.

Обшуки пройшли в будинках 27 осіб та в чотирьох офісах компаній. Серед обшукуваних також був сам Потра, який є політиком з міста Медіаш.

Правоохоронці виявили значний арсенал зброї: десятки одиниць летальної зброї, магазини, гранати, гранатомети та кулемети.

Advertisement

Крім того, було знайдено значні суми готівки – 3,3 мільйона доларів, 700 тисяч леїв, а також 24 кілограми золота у злитках.

Слідство також розглядає звинувачення у створенні антисемітських організацій, злочинах проти конституційного ладу, неправдивих відомостях про джерела фінансування виборчої кампанії та публічному підбурюванні до злочину.

Калін Джорджеску, якого в середу допитували у справі про торгівлю людьми та підозрюють у злочинах проти конституційного ладу, неправдивих заявах щодо фінансування виборчої кампанії та декларування активів, назвав розслідування політично вмотивованим.

Advertisement

Він порівняв його з методами комуністичного режиму 1950-х років.

Напередодні Джорджеску взяли під варту.

Справа проти Джорджеску – що відомо

У грудні 2024 року Генпрокуратура повідомила про початок розслідування за фактом оприлюднення спецслужбами інформації, але більше подробиць розслідування не повідомлялося до обшуків 26 лютого.

Обшуки відбулися в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску.

Відомо, що він задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить, в просування кандидата на президентських виборах були вкладені значні кошти.

Спосіб, у який Джорджеску агітував на президентських виборах 2024 року, став підставою для скасування виборів, це було безпрецедентне рішення, ухвалене Конституційним судом 6 грудня.

Advertisement

У Румунії анулювали результати президентських виборів - подробиці

6 грудня 2024 року конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Келіна Джорджеску.

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.