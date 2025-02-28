Президент Китаю Сі Цзіньпін у п’ятницю зустрівся в Пекіні з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, повідомляють китайські державні ЗМІ.
Візит Шойгу відбувся через кілька днів після розмови Сі з російським колегою Володимиром Путіним, під час якої китайський лідер привітав «позитивні зусилля Москви з розрядки» української кризи.
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Виступаючи перед Шойгу у Великому залі народних зборів у Пекіні, Сі назвав Китай і Росію «дружніми сусідами» і заявив, що обидві сторони «підтримуватимуть тісний зв’язок на всіх рівнях», повідомляє «Сіньхуа».
Сі додав, що країни цього року реалізують «низку важливих програм» для китайсько-російських відносин. У переговорах також взяв участь міністр закордонних справ Китаю Ван І.
Москва і Пекін зміцнили військові і торговельні зв’язки після того, як Росія ввела війська в Україну, хоча Китай намагається зображати себе нейтральною стороною на тлі трирічного конфлікту.
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Пекін залишається близьким політичним і економічним партнером Москви і ніколи не засуджував дії Росії, що змусило деяких членів НАТО назвати Пекін «пособником» конфлікту.
Візит Шойгу - його другий візит до Китаю за останні три місяці, за даними російських ЗМІ - відбувся після того, як президент США Дональд Трамп повернувся обличчям до Росії, відсунувши на другий план Київ і європейських союзників у прагненні укласти угоду про припинення війни в Україні.
Шойгу, колишній міністр оборони Росії, а нині секретар Ради Безпеки, провів переговори в четвер з прем’єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом в Куала-Лумпурі.
Начальник служби безпеки, який вважається впливовим у прийнятті рішення про введення російських військ в Україну в 2022 році, також зустрівся з президентом Індонезії Прабово Субіанто і міністром оборони Джафрі Джамсоеддіном в Джакарті на цьому тижні.