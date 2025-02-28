Президент Китаю Сі Цзіньпін у п’ятницю зустрівся в Пекіні з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Візит Шойгу відбувся через кілька днів після розмови Сі з російським колегою Володимиром Путіним, під час якої китайський лідер привітав «позитивні зусилля Москви з розрядки» української кризи.

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Виступаючи перед Шойгу у Великому залі народних зборів у Пекіні, Сі назвав Китай і Росію «дружніми сусідами» і заявив, що обидві сторони «підтримуватимуть тісний зв’язок на всіх рівнях», повідомляє «Сіньхуа».

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Сі додав, що країни цього року реалізують «низку важливих програм» для китайсько-російських відносин. У переговорах також взяв участь міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Москва і Пекін зміцнили військові і торговельні зв’язки після того, як Росія ввела війська в Україну, хоча Китай намагається зображати себе нейтральною стороною на тлі трирічного конфлікту.

Більше по темі Росія переслідує українців на окупованих територіях Росія створила новий фільтраційний табір на 1000 осіб на окупованих територіях України, в якому перевіряють тих, хто ще не має російського паспорта, перевіряють на лояльність до Москви.

Пекін залишається близьким політичним і економічним партнером Москви і ніколи не засуджував дії Росії, що змусило деяких членів НАТО назвати Пекін «пособником» конфлікту.

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Візит Шойгу - його другий візит до Китаю за останні три місяці, за даними російських ЗМІ - відбувся після того, як президент США Дональд Трамп повернувся обличчям до Росії, відсунувши на другий план Київ і європейських союзників у прагненні укласти угоду про припинення війни в Україні.

Шойгу, колишній міністр оборони Росії, а нині секретар Ради Безпеки, провів переговори в четвер з прем’єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом в Куала-Лумпурі.

Начальник служби безпеки, який вважається впливовим у прийнятті рішення про введення російських військ в Україну в 2022 році, також зустрівся з президентом Індонезії Прабово Субіанто і міністром оборони Джафрі Джамсоеддіном в Джакарті на цьому тижні.