У ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських військових на тимчасово захопленій території Донецької області.

Також українські воїни уразили Ільський нафтопереробний завод на території Краснодарського краю РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

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Удари ЗСУ 28 лютого: Знищено склад боєприпасів та НПЗ в РФ

Склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників був розміщенний на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Селідового.

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Крім того, було нанесено удари по трьох стратегічно важливих об’єктах російських збройних сил, включаючи Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Це НПЗ відіграє головну роль у постачанні пального для російської армії. Наслідки цих ударів наразі оцінюються.

Удар по російському складу боєприпасів - відео