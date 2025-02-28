У ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських військових на тимчасово захопленій території Донецької області.
Також українські воїни уразили Ільський нафтопереробний завод на території Краснодарського краю РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).
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Удари ЗСУ 28 лютого: Знищено склад боєприпасів та НПЗ в РФ
Склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників був розміщенний на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Селідового.
Крім того, було нанесено удари по трьох стратегічно важливих об’єктах російських збройних сил, включаючи Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Це НПЗ відіграє головну роль у постачанні пального для російської армії. Наслідки цих ударів наразі оцінюються.
Удар по російському складу боєприпасів - відео
Удари ЗСУ по російських командних пунктах
25 лютого Повітряні сили ЗСУ успішно атакували будівлю, у якій був командно-спостережний пункт російської армії та місце для запуску безпілотників.
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31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України знищили командний пункт угруповання військ “Курськ”.
8 січня українські воїни завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, що розташований у місті Харцизьк.
10 січня Збройні сили України вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у тимчасово окупованому Світлодарську.
12 січня українські військові вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці на Донеччині.