Робота над проєктом Угоди про формування інвестиційного фонду з метою відбудови України вестиметься об’єднаними делегаціями урядів України та США.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

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Інвестиційний Фонд для України: спільна ініціатива з США - що відомо

“Угода є в публічному доступі. І розпорядження, і сам текст. Ця угода є угодою про майбутню угоду про створення інвестиційного фонду для розвитку і відбудови України. Відповідно, в ній описана рамка утворення або підписання наступної угоди”, - заявив Шмигаль.

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Прем’єр-міністр наголосив, що після підписання буде створено відповідну делегацію, яка затверджуватиметься рішенням уряду.

“Делегація отримає відповідні директиви. І далі відбуватиметься міжурядова робота між урядом України і урядом США щодо напрацювання проєкту ось цієї, власне, угоди про створення інвестиційного фонду розвитку і відбудови України”, - додав він.

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За словами очільника уряду, всі наступні кроки прописані чітко законом України “Про міжнародні договори”.

“Договір про створення інвестиційного фонду матиме характер міжнародної угоди. У зв’язку з цим він буде затверджуватись урядом і також ратифікуватись парламентом.

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Там буде описана повністю вся конкретика, як працюватиме цей фонд. Ми розуміємо, що управлятись він буде (і це вже прописано в цій попередній угоді) урядом України та урядом США.

Україна робитиме туди грошові внески від надходжень частини ренти, ліцензій, платежів за корисні копалини.

Корисні копалини, а також власність України не передаються Сполученим Штатам Америки і навіть не є внесками в цей фонд. Доходи, зароблені від НАТ, будуть частково йти в наповнення цього фонду. Причому від майбутніх”, - заявив Шмигаль.

Глава уряду додав, що “гарантії безпеки - це прописаний пункт 10-й, про те, що ця угода попередня входить в архітектуру наших угод, які вже існують у нас зі США. Підписана угода про гарантії безпеки”.

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Буде угода з США про інвестфонд, яка потребуватиме ратифікації у Раді

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Угода з США про корисні копалини буде рамковою, після неї буде укладений ще один договір про спільний фонд, який потребуватиме ратифікації Верховною Радою.

“Про гроші рано дуже говорити, тому що це рамкова угода. Тому що, наприклад, Україна дає від нових… речей гроші в цей фонд, але, що важливо, сьогодні ви не можете туди нічого відшкодовувати і не будете. І це розуміння в чому?

Тому що немає договору, який наступний.Ось він складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір - про фонд. І там буде вже якісь там відносини партнерські, гроші, тощо і так далі. І ось він, наступний договір, він буде вже мати обов’язкову ратифікацію в парламенті України”, - сказав він.

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Президент України зазначив, що це пов’язано з тим, що документ передбачатиме відшкодування 50% від прибутків за новими ліцензіями.

За його словами, Україна повинна розібратися з власними ліцензіями передусім і провести аудит.

Раніше у ЗМІ опублікували повний текст так званої “Угоди про копалини” між Україною та США, про яку останнім часом постійно говорить президент США Дональд Трамп.