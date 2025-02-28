Румунія планує й надалі допомагати Україні та розглядає варіант стати транзитним пунктом для направлення західних військових в Україну.
Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки президента Румунії Іліє Болоян, передає Defense Romania.
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Румунія готова підтримувати Україна і надалі
“Що стосується підтримки України, то на консультаціях, які відбулися, ми в принципі висловили готовність нашої країни й надалі підтримувати цю країну, тому що це не просто підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, а, по суті, це підтримка безпеки нашої країни”, - заявив Болоян.
Болоян висловив побоювання, що Румунія також перебуває під загрозою агресії.
“Якщо Росія продовжить свою агресивну політику, як ми бачимо з історичного досвіду цього регіону, Україна може стати лише початком”, - пояснив він.
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Тимчасово виконуючий обов’язки президента Румунії вважає, що розмови про відправлення військових в Україну передчасні через відсутність мирної угоди та недостатню підтримку парламенту.
“Проте Румунія може стати логістичним центром для транспортування цих сил, і це питання варто розглянути”, - підсумував він.
Які країни можуть відправити своїх військових в Україну
Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.
За його словами, це стане можливим після ґрунтовних переговорів та досягнення справедливого і сталого миру, який базуватиметься на повазі до міжнародного права.
Польща не планує надавати свої війська для участі в миротворчій місії в Україні, але підтримає країни, які відправлять військових в Україну.