Канада запровадила санкції проти 31 росіянина та військових формувань з Росії, які сприяють агресії проти України.

Про це оголосили в офісі премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо за підсумками його участі у саміті лідерів в Лондоні.

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Канада посилює санкційний тиск на Росію

Під час саміту “Забезпечення нашого майбутнього” Трюдо оголосив про нові санкції проти 10 фізичних та 21 юридичної особи, включаючи парамілітарні організації та їхніх лідерів.

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Обмеження спрямовані допомогти протистояти використанню Росією сторонніх організацій та країн для просування своїх політичних та військових цілей в Україні.

Під нові санкції потрапили “дев’ять лідерів поствагнерівських воєнізованих організацій, один член пов’язаного з ними вищого російського військового керівництва, дев’ять воєнізованих організацій, що діють в Україні та в африканській мережі Кремля, а також 12 пов’язаних з ними організацій, які відповідають за видобуток ресурсів у цій мережі”.

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В офісі нагадали, що Канада раніше наклала санкції на понад 3000 фізичних та юридичних осіб, що мають відношення до російської агресії.

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Саміт лідерів у Лондоні - що варто знати

2 березня в Лондоні відбулася зустріч лідерів країн-партнерів, присвячена підтримці України.

У заході взяли участь представники Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії, Румунії, Туреччини, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

На цей саміт Президент України Володимир Зеленський поїхав одразу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.

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На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - недобре для обох сторін.

В інтерв’ю Fox News він наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче миру. Але це має бути справедливий та тривалий мир.