Безпека України є невід’ємною частиною європейської безпеки, тому Європа повинна більш активно гарантувати стабільність на континенті.

Про це прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф написав у соцмережі Х, після саміту європейських лідерів у Лондоні.

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Прем’єр Нідерландів: Безпека України – ключ до стабільності Європи

“Безпека України відповідає інтересам усієї Європи, а отже, і Нідерландів. Тому єдина Європа важлива як ніколи. Ми повинні відігравати більш активну роль у гарантуванні безпеки на нашому континенті”, - зазначив Схооф.

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Важливі аспекти для безпеки України на Європи на думку прем’єра Нідерландів:

постійна підтримка України, що дозволяє країні вести переговори з максимально сильною позицією і тим самим досягти міцного миру

європейський план надійних гарантій безпеки для захисту континенту, включаючи Україну, та стримування подальшої російської агресії

Європі потрібно брати на себе більше відповідальності за свою безпеку, зокрема шляхом зміцнення оборони.

“Хороші трансатлантичні відносини тут також потрібні”, - додав прем’єр-міністр.

Також Схооф подякував прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру за запрошення до Лондона.

“Ми маємо робити це разом. Наступного четверга ми продовжимо обговорення на позачерговому засіданні Європейської ради у Брюсселі”, - написав він.

Більше по темі Литва критикує відсутність країн Балтії на саміті лідерів у Лондоні Міністр закордонних справ Литви зазначив, що його країна відчує безпосередні наслідки будь-яких домовленостей щодо України.

Саміт лідерів у Лондоні - що варто знати

2 березня в Лондоні відбулася зустріч лідерів країн-партнерів, присвячена підтримці України.

У заході взяли участь представники Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії, Румунії, Туреччини, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

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Під час саміту Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ.

Про важливість саміту лідерів для України та рішення, які під час нього ухвалили читайте тут.

На цей саміт Президент України Володимир Зеленський поїхав одразу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.

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Президент Євроради збирає лідерів ЄС на позачерговий саміт

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає позачерговий саміт лідерів країн-членів ЄС на 6 березня.

«Я вирішив скликати позачергове засідання Європейської ради 6 березня. Ми живемо у визначальний момент для України та європейської безпеки.

Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне зобов’язання протистояти цим викликам на рівні ЄС: посилення європейської оборони, рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України», - написав Кошта.

24 лютого до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Кошта запросив Президента України Володимира Зеленського на спеціальну зустріч Євроради.