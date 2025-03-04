Сили оборони України продовжують боротися з Росією на багатьох напрямків. Російська армія знову атакує українські міста, зокрема їхню цивільну інфраструктуру.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 101 боєзіткнень.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, 56 авіаударів, скинувши 104 КАБи. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів та залучив для ураження 2638 дронів-камікадзе.

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На Харківському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в бік Бочкового та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників у районах населених пунктів Загризове та Іванівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки.

Більше по темі Удар по полігону: Сирський відсторонив керівників центру підготовки та частини Було атаковано полігон “Новомосковський”. Наразі триває перевірка та встановлення всіх обставин події.

На Краматорському напрямку було три боєзіткнення в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка.

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На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 7 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне.

На Гуляйпільському напрямку напрямку армія РФ завдала авіаударів у районах Привільного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районі Степового та поблизу Нестерянки.

На Придніпровському напрямку ворог не проводив активні дії.

Курська спецоперація - останні новини

На Курському напрямку Сили оборони України продовжують активно протистояти російським окупантам.

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Протягом дня українські військові відбили 29 спроб штурму з боку загарбницької армії.

Крім того, ворожа авіація здійснила 13 авіаційних ударів, використавши 17 керованих авіаційних бомб (КАБ).

Противник також провів 308 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1340 осіб.

Також Сили оборони України знищили 3 російські танки, 8 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 86 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 101 автомобіль.

Фото: Генштаб/Facebook

Атаки на Україну 3-4 березня

Російські війська атакували Одесу ударними дронами. Постраждало четверо людей, повідомив начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

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У трьох з них — осколкові поранення та перелами кінцівок. Їх госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію.

В ДСНС зазначили, що постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі.

Упродовж доби російські окупанти завдали 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, зазначив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Пологівському районі 49-річний чоловік загинув, а 46-річна жінка дістала поранення внаслідок російської атаки.