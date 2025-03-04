Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив у понеділок упевненість, що український лідер Володимир Зеленський «врешті-решт» погодиться обговорити мир з Росією, після того, як минулого тижня в Овальному кабінеті відбулася його гостра сутичка з Дональдом Трампом.

В інтерв’ю Fox News Венс сказав, що президент України продемонстрував «брак поваги» під час телевізійної зустрічі в Білому домі в п’ятницю з Трампом і «показав явне небажання брати участь у мирному процесі», якого домагався його американський колега.

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«Я думаю, що Зеленський ще не був там, і я думаю, що, чесно кажучи, зараз все ще не там, - сказав Венс. «Але я думаю, що він врешті-решт туди потрапить. Він повинен».

Інтерв’ю з ведучим Fox News Шоном Хенніті було записано до того, як Білий дім оголосив, що Трамп призупиняє військову допомогу Україні - крок, який має на меті підштовхнути Київ до мирних переговорів з Росією.

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Венс розкритикував Зеленського під час скандалу в Овальному кабінеті, поставивши під сумнів його підхід і розкритикувавши українського воєначальника за те, що він не сказав «дякую» Сполученим Штатам.

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Відповідаючи на запитання в понеділок, чи залишаються двері до Білого дому відкритими, Венс сказав, що «двері відкриті доти, доки Зеленський готовий серйозно розмовляти про мир».

«Ви не можете прийти в Овальний кабінет або кудись ще і відмовитися навіть обговорювати деталі мирної угоди», - додав Венс, зазначивши, що і Києву, і Кремлю доведеться піти на поступки.

«Коли ця позиція зміниться, як сказав президент Трамп, коли вони будуть готові говорити про мир, я думаю, що президент Трамп буде першою людиною, яка візьме слухавку».

Венс сказав, що «дуже важливо», щоб Зеленський і президент Росії Володимир Путін «сіли за стіл переговорів».

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Віцепрезидент США також розкритикував європейські країни, які підтримують Київ, закликавши їх бути «реалістами» і підкресливши, що війна «не може тривати вічно».