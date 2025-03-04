Китайська народна республіка запровадить 10-15% мита на широкий асортимент аграрного імпорту зі Сполучених Штатів, пише Укрінформ, посилаючись на повідомлення міністерства фінансів та Мінторгівлі КНР.

Додаткові мита у розмірі 15% діятимуть на курятину, пшеницю, кукурудзу, бавовну - загалом близько 30 товарів - зі США.

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На американські сорго, соєві боби, свинину, яловичину, продукти водного промислу, фрукти, овочі та молочні продукти вводяться додаткові мита у розмірі 10%.

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Список містить понад 700 найменувань аграрної продукції.

У торговельному відомстві КНР також заявили рішучий протест проти дій Вашингтона та готовність задіяти механізми СОТ для захисту інтересів Китаю.

«Односторонні тарифні заходи США серйозно порушують правила СОТ і підривають основу економічного та торговельного співробітництва між Китаєм і Сполученими Штатами.

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Рішення Трампа заморозити військову допомогу Україні викликала потужну реакцію лідерів Заходу – вони попередили, що воно посилює Росію і загрожує глобальній безпеці.

Китай твердо захищатиме свої законні права та інтереси відповідно до правил СОТ, а також відстоюватиме багатосторонню торговельну систему та міжнародний економічний і торговий порядок», - ідеться в заяві Мінторгівлі КНР.

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Раніше Укрінформ писав, що президент США підписав указ про підвищення з 10% до 20% митних тарифів на імпорт товарів з Китаю.

Уряд Китаю у відповідь на рішення адміністрації Дональда Трампа запровадив обмежувальні заходи проти 26 американських компаній, діяльність більшості яких пов’язана з наданням послуг Пентагону.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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