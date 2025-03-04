Глядачі в усьому світі, можливо, сподіваються, що промова президента США перед Конгресом у вівторок на тему «Оновлення американської мрії» дасть відповіді на питання про те, яку позицію він займає щодо відносин Вашингтона з НАТО і наскільки Дональд Трамп планує прогнутися перед вимогами Кремля, особливо в тому, що стосується санкцій.

Але, як стало ясно з повідомлення Білого дому в понеділок, їм слід готуватися до чергової порції хизувань президента.

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У понеділок американський урядовець і «інша поінформована особа» повідомили Reuters, що адміністрація Трампа розробляє план потенційного послаблення санкцій проти Росії в рамках його поточних переговорів з Україною і Росією.

Джерела Reuters повідомили, що Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом’якшені, для обговорення американськими дипломатами з російськими представниками в найближчі дні в рамках переговорів із Москвою про поліпшення двосторонніх відносин.

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Заяви нової адміністрації США сигналізують про поглиблення трансатлантичної прірви у поглядах на російську загрозу та ризик ще глибшого суспільного розриву цінностей і природи демократії.

За словами джерел, ці відомства зараз готують пропозицію щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, у тому числі деяких російських олігархів.

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Невідомо, чи оголосить Трамп ці пропозиції у своїй промові, але зовнішня політика посідає чільне місце в порядку денному.

«План президента щодо миру в усьому світі» був однією з чотирьох тем його промови о 21:00 за вашингтонським часом у вівторок, яку адміністрація злила виключно лояльному до Трампа телеканалу Fox News Digital.

Цей телеканал слухняно повідомив про тему промови – «Оновлення американської мрії», в якій він розповість про свої «досягнення вдома і за кордоном», а також про те, «що адміністрація Трампа зробила для економіки» і про «нові зусилля президента, спрямовані на те, щоб Конгрес ухвалив рішення про додаткове фінансування безпеки кордонів».

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Досі прес-конференції Трампа, його кабінету і співробітників були нічим іншим, як рекламними роликами про нібито перемоги адміністрації за останні шість тижнів і заявами про недоліки попередньої адміністрації.

Його головна прихильниця, прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, палко заявила Fox News Digital, що звернення треба буде «обов’язково подивитися». Вона продовжувала переконувати, що «президент Трамп за один місяць зробив більше, ніж будь-який президент за чотири роки, і оновлення американської мрії йде повним ходом».

Але зачекайте, це ще не все.

«Своїм зверненням до Конгресу президент Трамп відзначить свій надзвичайно успішний перший місяць на посаді, а також окреслить своє сміливе, амбітне і здорове бачення майбутнього», – сказала вона дуже голосно.

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Деякі лідери Демократичної партії вже відмовилися слухати чергову саморекламу. У понеділок новинний сайт Axios повідомив, що сенаторка Петті Мюррей (від штату Вашингтон), одна з найстарших демократів у Сенаті, і сенатор Рон Вайден (демократ від штату Орегон) пропустять виступ. Вайден сказав, що натомість він проведе онлайн-зустріч із громадськістю.

Лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс (демократ від штату Нью-Йорк) і лідер меншості в Сенаті Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) будуть присутні, але вони запропонували законодавцям запросити гостей, які постраждали від нової адміністрації – наприклад, будь-кого з сотень тисяч співробітників, звільнених у ході повальної чистки федеральних агентств, яку проводить Трамп.

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«Ми просимо демократів Палати представників, які візьмуть участь у спільному виступі, привести гостя, який постраждав від перших дій адміністрації Трампа», – йдеться в повідомленні Комітету з питань політики та комунікацій Демократичної партії (DPCC), отриманому Axios.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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