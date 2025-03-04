Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення припинити американську підтримку України, посиливши тиск на Київ, щоб той розпочав мирні переговори з Росією.

Цьому кроку передувала публічна перепалка між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі кількома днями раніше.

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Надання військової допомоги було негайно зупинене, заморозивши поставки зброї в Україну на сотні мільйонів доларів, повідомляє The New York Times.

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Kyiv Post збирає реакцію політиків і громадських діячів на цю подію.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт:

«Сьогодні ми бачимо, як Трамп руйнує глобальний порядок Заходу, припиняючи військову допомогу – тим самим значно посилюючи агресію – та ініціюючи велику торгівельну війну з близькими сусідами. Навряд чи може бути гірше».

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Сенаторка США Джінн Шахін, провідна демократка в сенатському комітеті з міжнародних відносин, яку цитує Reuters:

«Заморозивши військову допомогу Україні, президент Трамп розчинив двері навстіж для Путіна, для ескалації його жорстокої агресії проти невинних українців. Наслідки, безсумнівно, будуть руйнівними».

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Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, якого цитує Guardian:

«Припинити допомогу зараз означає допомогти Путіну. На перший погляд, це виглядає дуже погано. Виглядає так, що [Трамп] підштовхує нас до капітуляції, [прийняття] вимог Росії. Головне, що це психологічний удар, політичний удар по Україні, це не допомагає нашому духу.

Це гірше, ніж Мюнхен, тому що там принаймні не намагалися виставити Чехословаччину агресором, а тут намагаються звинуватити жертву агресії – це надзвичайно небезпечно».

Міністр місцевого розвитку та будівельної безпеки Великої Британії Алекс Норріс, виступаючи на радіо «Таймс»:

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«Ми абсолютно віддані забезпеченню тривалого миру в Україні. Ми співпрацюємо з нашими союзниками на підтримку цієї мети. Військові витрати США – це рішення Сполучених Штатів. Я думаю, що всі ми віддані забезпеченню цього тривалого миру.

Ми чесні посередники в цьому процесі... Я не думаю, що ми можемо бути такими чесними брокерами, якщо будемо коментувати кожен поворот подій. Ви знаєте, я не думаю, що дипломатію можна вести в ефірі, тому я не робитиму цього».

Марюс Чеснулевічюс, радник президента Литви з питань національної безпеки:

«Це не несподіванка. США і президент Дональд Трамп ще раніше заявляли, що намагатимуться тиснути на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів. Те, що він робить, є продовженням політики, яку він оголосив, і сигнал був отриманий. Цього тижня відбудеться саміт Європейської ради, буде зустріч, де це питання, безумовно, буде обговорюватися».

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Творець «Моніторингу російських ЗМІ», автор книги «Своїми словами» Джулія Девіс в ефірі X:

«Не думайте ні секунди, що допомога Україні була припинена через те, що Зеленський не вдягнув костюм або не заперечував «історії» Венса, які, ймовірно, походять від блогерів, що фінансуються Росією. Трамп збирався зробити це з самого початку, і росіяни це знали. «Трамп – наш» залишається їхнім девізом».

Бенжамен Хаддад, заступник міністра закордонних справ Франції, в інтерв’ю телеканалу France 2:

«По суті, якщо ви хочете миру, рішення про призупинення поставок зброї в Україну зміцнює мир чи віддаляє його? Воно віддаляє його, тому що воно лише зміцнює агресора, яким є Росія».

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Денис Казанський, український блогер і журналіст:

«Північна Корея та Іран не припинили військову допомогу Росії. Ми живемо в реальності, коли Сполучені Штати стали союзниками Північної Кореї, Росії та Ірану і допомагають їм здійснити агресію проти європейської країни».

Ігор Романенко, військовий аналітик, який служив у ЗСУ:

«Європейські країни, ймовірно, продовжуватимуть підтримувати Київ, але ця допомога не компенсуватиме втрату військової допомоги від ША. Тому треба розраховувати на власні сили та резерви. Це не означає, що ми повинні впадати у відчай».

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Ірина Геращенко, народна депутатка від опозиції:

«Якщо США призупинять військову допомогу Україні, це буде серйозним і відчутним ударом, особливо на лінії фронту. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти цьому або повернути назад. Поки тільки Москва виграє від розриву між Києвом і Вашингтоном, який послаблює Україну, Європу і США як глобального лідера.

Ми повинні відновити наше стратегічне партнерство зі США, підтримувати підтримку двох партій і співпрацювати як з республіканцями, так і з демократами».

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