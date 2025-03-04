Міністр закоронних справ Угорщини Петер Сійярто висловив підтримку позиції прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо виключення з підсумкової заяви саміту ЄС будь-яких згадок про Україну, повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Орбан і Сійярто виступили проти згадки України в заяві саміту ЄС

Ковач зазначив, що напередодні саміту ЄС цього тижня Сійярто звернув увагу на існуючі суперечності між фракціями, які виступають за мир або за війну.

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«Міністр (Сійярто – ред.) підтримав пропозицію прем’єра Орбана про виключення будь-яких висновків щодо України з фінального документа саміту, аргументуючи це тим, що нав’язаний консенсус лише загострить розбіжності», – написав речник уряду.

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Щодо санкцій ЄС проти російських громадян Сійярто заявив, що Брюссель уже порушив дві з чотирьох обіцянок, які давав щодо забезпечення енергетичної безпеки Угорщини.

«Тому він звернувся до глави дипломатії ЄС із проханням роз’яснити ситуацію перед ухваленням рішення про продовження санкцій проти російських осіб, яке має бути прийняте до 10 березня», – зазначено в повідомленні.

Крім того, Сійярто додав, що між США та Угорщиною зберігається постійний діалог на всіх рівнях – від технічних консультацій до переговорів на рівні керівництва.

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Він повідомив, що Орбан уже провів розмову з Трампом, а цього тижня очікуються нові контакти на високому рівні.

Основним фокусом переговорів Орбана і Трампа стало питання мирного врегулювання війни в Україні.

Сійярто заявив, що Угорщина підтримує зусилля Трампа у досягненні миру, вважаючи, що угода між США і Росією – «єдиний реалістичний шлях» до завершення конфлікту, та розкритикував європейських лідерів, які, за його словами, намагаються перешкоджати цим ініціативам.

Макрон запросив Орбана обговорити Україну перед самітом ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі на його запрошення.

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Зустріч відбудеться напередодні основного саміту ЄС щодо оборонної політики.

Як повідомило угорське інформаційне агентство MTI з посиланням на департамент комунікацій прем’єра, головною темою переговорів між Макроном та Орбаном стане війна між Росією та Україною.