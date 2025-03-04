Міністр закоронних справ Угорщини Петер Сійярто висловив підтримку позиції прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо виключення з підсумкової заяви саміту ЄС будь-яких згадок про Україну, повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Орбан і Сійярто виступили проти згадки України в заяві саміту ЄС

Ковач зазначив, що напередодні саміту ЄС цього тижня Сійярто звернув увагу на існуючі суперечності між фракціями, які виступають за мир або за війну.

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«Міністр (Сійярто – ред.) підтримав пропозицію прем’єра Орбана про виключення будь-яких висновків щодо України з фінального документа саміту, аргументуючи це тим, що нав’язаний консенсус лише загострить розбіжності», – написав речник уряду.

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Щодо санкцій ЄС проти російських громадян Сійярто заявив, що Брюссель уже порушив дві з чотирьох обіцянок, які давав щодо забезпечення енергетичної безпеки Угорщини.

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«Тому він звернувся до глави дипломатії ЄС із проханням роз’яснити ситуацію перед ухваленням рішення про продовження санкцій проти російських осіб, яке має бути прийняте до 10 березня», – зазначено в повідомленні.

Крім того, Сійярто додав, що між США та Угорщиною зберігається постійний діалог на всіх рівнях – від технічних консультацій до переговорів на рівні керівництва.

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Він повідомив, що Орбан уже провів розмову з Трампом, а цього тижня очікуються нові контакти на високому рівні.

Основним фокусом переговорів Орбана і Трампа стало питання мирного врегулювання війни в Україні.

Сійярто заявив, що Угорщина підтримує зусилля Трампа у досягненні миру, вважаючи, що угода між США і Росією – «єдиний реалістичний шлях» до завершення конфлікту, та розкритикував європейських лідерів, які, за його словами, намагаються перешкоджати цим ініціативам.

Макрон запросив Орбана обговорити Україну перед самітом ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі на його запрошення.

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Зустріч відбудеться напередодні основного саміту ЄС щодо оборонної політики.

Як повідомило угорське інформаційне агентство MTI з посиланням на департамент комунікацій прем’єра, головною темою переговорів між Макроном та Орбаном стане війна між Росією та Україною.

 

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