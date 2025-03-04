Заступник мера Праги Зденек Гржиб заявив, що транспортна компанія DPP звільнила водія трамвая, який накинувся на родину українців з маленькою дитиною та вигнав їх із транспорту.
Про це повідомляє Radio Prague International.
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Чехія звільнила водія трамвая, який вигнав родину українців із транспорту
«Водій трамвая №7 більше не є співробітником DPP. Його ксенофобська та агресивна поведінка щодо пасажирів з дитиною була неприйнятною і суперечила правилам транспортного підприємства», — повідомив Гржиб.
Празька міська транспортна компанія розбиралася з цим інцидентом.
У Чехії водій трамвая накинувся на українців з дитиною
28 лютого стало відомо, що у Празі водій трамвая накинувся на родину українців з маленькою дитиною, яка нібито забруднила сидіння.
Він грубо прогнав родину з громадського транспорту.
Конфлікт, імовірно, виник через те, що дитина поставила ноги на сидіння, “забруднивши” трамвай.
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Водій також звернувся до інших пасажирів, заявивши: “Через цього пана ми нікуди не поїдемо. Тож подякуйте йому”.
На відеозаписі видно, що інші пасажири залишалися осторонь, просто спостерігаючи за ситуацією. В результаті, батьки з дитиною неохоче покинули трамвай.
Nevím přesně, co předcházelo tomuhle konfliktu v pražské tramvaji. Ale ať už mu předcházelo cokoliv, řešením není agrese ze strany řidiče, zvlášť v přítomnosti malého dítěte, natož pak argumentace národností.— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 28, 2025
Incident teď musí dořešit DP, případně policie. Mě na něm trápí ještě… pic.twitter.com/P0owH1xZju