Заступник мера Праги Зденек Гржиб заявив, що транспортна компанія DPP звільнила водія трамвая, який накинувся на родину українців з маленькою дитиною та вигнав їх із транспорту.

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Чехія звільнила водія трамвая, який вигнав родину українців із транспорту

«Водій трамвая №7 більше не є співробітником DPP. Його ксенофобська та агресивна поведінка щодо пасажирів з дитиною була неприйнятною і суперечила правилам транспортного підприємства», — повідомив Гржиб.

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Празька міська транспортна компанія розбиралася з цим інцидентом.

У Чехії водій трамвая накинувся на українців з дитиною

28 лютого стало відомо, що у Празі водій трамвая накинувся на родину українців з маленькою дитиною, яка нібито забруднила сидіння.

Він грубо прогнав родину з громадського транспорту.

Конфлікт, імовірно, виник через те, що дитина поставила ноги на сидіння, “забруднивши” трамвай.

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Мітингували у США, Великій Британії, Європі, Південній Африці.

Водій також звернувся до інших пасажирів, заявивши: “Через цього пана ми нікуди не поїдемо. Тож подякуйте йому”.

На відеозаписі видно, що інші пасажири залишалися осторонь, просто спостерігаючи за ситуацією. В результаті, батьки з дитиною неохоче покинули трамвай.

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